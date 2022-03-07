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Русские переговорщики на месте. Ждут только "человека в бейсболке"
07 марта 2022, 15:30 • 30 • Политика
Делегация переговорщиков из России только что прибыла в Белоруссию, где пройдёт третий раунд переговоров. Теперь ждут только украинскую делегацию во главе с пресловутым "человеком в бейсболке".
Только что стало известно, что русская делегация прибыла к месту, где состоится очередной раунд переговоров с Украиной. Переговоры пройдут на территории Белоруссии, в знаменитой Беловежской Пуще. Об этом сообщает телеграм-канал BELTA.
Украинская делегация, как ожидается, прибудет во второй половине дня. Её, очевидно, вновь возглавит прославившийся своим нетривиальным головным убором лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Ранее он объяснил, почему приходит на переговоры в бейсболке - правда, это объяснение всех ещё больше озадачило.
По словам Давида Арахамии, он специально надел бейсболку на переговоры с русскими, хотя в обычной жизни не носит такие головные уборы. В интервью американскому телеканалу Fox News лидер фракции правящей партии Украины в парламенте заявил:
"В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране".
Напомним, 3 марта делегации России и Украины провели в Беловежской Пуще второй раунд переговоров. Стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.
Первая встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.
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