Русские переговорщики на месте. Ждут только "человека в бейсболке"

Делегация переговорщиков из России только что прибыла в Белоруссию, где пройдёт третий раунд переговоров. Теперь ждут только украинскую делегацию во главе с пресловутым "человеком в бейсболке".

Только что стало известно, что русская делегация прибыла к месту, где состоится очередной раунд переговоров с Украиной. Переговоры пройдут на территории Белоруссии, в знаменитой Беловежской Пуще. Об этом сообщает телеграм-канал BELTA.

Украинская делегация, как ожидается, прибудет во второй половине дня. Её, очевидно, вновь возглавит прославившийся своим нетривиальным головным убором лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Ранее он объяснил, почему приходит на переговоры в бейсболке - правда, это объяснение всех ещё больше озадачило.

По словам Давида Арахамии, он специально надел бейсболку на переговоры с русскими, хотя в обычной жизни не носит такие головные уборы. В интервью американскому телеканалу Fox News лидер фракции правящей партии Украины в парламенте заявил:

"В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране".

Напомним, 3 марта делегации России и Украины провели в Беловежской Пуще второй раунд переговоров. Стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.

Первая встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.