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Русские передали сигнал 32 кораблям НАТО: "Ребята, вы там не суетитесь"

29 июня 2021, 19:50  •  180 • Политика
Минобороны проверило ПВО Крыма на фоне учений НАТО Sea Breeze 2021. "Черноморский флот просто хочет показать, что, ребята, вы там суетитесь, но Большой брат всё это видит", - считает военный обозреватель Виктор Баранец.
Минобороны России провело учения по противовоздушной обороне на фоне проходящих в Чёрном море международных военно-морских учений Sea Breeze 2021. Действия русских военных прокомментировал военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.
В ходе проверки истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолёты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400. Всего в проверке было задействовано порядка 20 самолётов и вертолётов.
Военный обозреватель отметил, что военные России проводят множество проверок, как плановых, так и внезапных. Однако одновременный подъём в воздух 20 самолётов и вертолётов - это явная реакция на учения Sea Breez 2021 и инцидент с британским эсминцем, случившийся 23 июня.
Баранец подчеркнул, что для русских военных - это отработка задач, связанных с тем, чтобы предотвратить возможные провокации. Потому что, всё-таки, 32 корабля НАТО ходят поблизости от территориальных вод России.
Черноморский флот просто хочет показать, что, ребята, вы там суетитесь, но Большой брат всё это видит,
- пояснил Виктор Баранец в беседе с Царьградом.
Он добавил, что пока не будет объявлено об окончании Sea Breez 2021, можно ожидать любых провокаций. Тем более что температура противостояния очень высокая.

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