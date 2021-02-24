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Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой компании: "Опоздали"
24 февраля 2021, 14:15 • 259 • Политика
Русские пользователи интернета отреагировали на прекращение финансирования "Северного потока - 2" немецкой компанией Wintershall Dea. "Опоздали", - говорится в одном из сообщений.
Немецкая Wintershall Dea прекратила инвестиции в строительство газопровода, направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. Об этом сообщили в отчёте компании.
В отчёте также указано, что участие группы в проекте "Северный поток - 2" ограничивается предоставлением займов наряду с ещё четырьмя европейскими энергетическими компаниям (Engie, OMV, Shell and Uniper).
"Платежи компании в рамках кредита Nord Stream 2 AG составляют 730 миллионов евро и были завершены до пересмотра рекомендаций к статье 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)", заявили в немецкой компании.
"Всё финансирование уже сделано на укладку трубы. Осталось закончить работы. Американцы опоздали со своими санкциями", - отметил пользователь под ником Россия ответила.
"Выживут только сильные самостоятельные компании. Своими действиями пешки показывают, кто у них король, теряя авторитет. Французов в своё время опустили ниже плинтуса с "Мистралями". Ну и что, авторитет теперь сложно восстановить. Многие уже с ними связываться не хотят, потому что слово держать своё надо, невзирая на трудности", - отметил пользователь Sam Jons.
"Завершила и завершила, такая боязнь и непослушание старшему брату всё-таки уступила, но СП-2 всё-таки будет достроен", - добавила Елена Снегирева.
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