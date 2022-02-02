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Русские ответили на "плохую шутку Сороса"

02 февраля 2022, 01:40  •  165 • Политика
Русские ответили на "плохую шутку Джорджа Сороса" о свержении правительства в Китае. "Китайские товарищи помнят Гонконг", - заявили в Госдуме.
Депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов прокомментировал твит американского финансиста Джорджа Сороса о необходимости отстранения лидера КНР Си Цзиньпина от власти. Он заявил, что такие слова похожи на "плохую шутку", особенно в преддверии Олимпийских игр в Пекине.
Парламентарий также отметил, что Китай, наблюдая за провалившимся восстанием в Гонконге, получил представление о том, как Запад устраивает в других странах цветные революции, а потому будет сохранять бдительность.
Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность,
- цитирует Гаврилова портал Eadaily.
Ранее сообщалось, что Сорос призвал Запад отстранить от власти Си Цзиньпина, поскольку тот является "величайшей угрозой". Он также заявил о резком падении цен на недвижимость в Китае, которое подорвало доверие китайских инвесторов к правительству. Известный экономист Михаил Хазин полагает, что всё это подготовка к большой операции Сороса против Си Цзиньпина, которая согласована с американскими либералами.
Имя Сороса связывают с цветными революциями. Считается, что его структуры приложили руку к госпереворотам в Грузии, Киргизии и на Украине. Кроме того, финансист причастен к обвалу британского фунта в 1992 году. Сегодня же американский банкир финансирует НКО, пытающиеся раскачать ситуацию в России.

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