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Русские оценили шансы США закрепиться в Арктике: "Нельзя запретить мечтать"

20 марта 2021, 04:20  •  28 • Политика
США очень хотят, чтобы Арктика принадлежала им. И даже предпринимают некоторые попытки там закрепиться. Русские проанализировали эти действия и оценили шансы. "Нельзя запретить мечтать", - пишут люди.
Когда-то Соединённые Штаты вытеснили из северных широт, но они очень хотят вернуться туда сейчас, пишет автор дзен-канала "Первый новостной". СССР, а затем и Россия десятилетиями тратили огромные ресурсы на освоение и исследование Арктики, а американцы лишь фыркали: мол, пустая трата средств.
Когда же обнаружились гигантские запасы углеводородов, всё тут же изменилось. Только вот отдавать Штатам участок Северного Ледовитого океана никто не спешил. России удалось доказать, что арктический шельф - часть её территории.
Американцы позарились и на Северный морской путь. Даже Японию и Норвегию пытались привлечь в союзники. В теории РФ оставили бы лишь прибрежную зону шириной в 15 миль. Тогда Россия бы Арктику потеряла, но и тут удалось остановить процессы.
"Россия осталась полновластным хозяином Арктики, но такое положение дел не даёт покоя США, которые хотят установить контроль над Севморпутём. Сегодня это самый короткий путь из Европы в Азию и Америку. Тот, кто его контролирует, получает огромное преимущество", - пишет автор статьи.
Сейчас решили зайти не столько с политической, сколько с военной стороны. США планируют создать в Арктике базу ВМФ. Начали строить ледокол. Первый и пока единственный. У России в эксплуатации уже шесть подобных судов и ещё два на этапе строительства. Вскоре Северный морской путь станет доступен для прохождения в любое время года, но только для одной из стран. И это точно не США.
Соединённые Штаты, по сути, ничего не могут противопоставить России в Арктике. И вряд ли в обозримом будущем смогут. Один ледокол погоды не сделает, считает автор публикации. Остаётся третий метод - хитрость и манипуляции, но новая администрация с Байденом во главе уже совершила главную ошибку, противопоставив себя России.
Под статьёй пользователи выразили согласие с автором.
"Может быть, хоть в этой ситуации кремлежители покажут зубы? Достало уже слушать про нашу глубокую озабоченность ситуацией и готовность к диалогу", - написал Михаил Балашов.
"Нельзя запретить мечтать. Вот и мечтают, ведь в реальности США ничего не светит из того, что принадлежит России", - считает Кузьмич.

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