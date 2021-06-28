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Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль"
28 июня 2021, 22:45 • 112 • Политика
Авторы Telegram-канала "Первый канал" оценили призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что это "слишком гениальная мысль".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что европейские страны должны обсуждать проблемы в отношениях с Россией с президентом Владимиром Путиным, а не друг с другом.
"С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС - Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать", - высказалась Меркель, поддержав идею проведения такого саммита.
Авторы Telegram-канала "Первый канал" отреагировали на призыв Меркель:
"Это слишком гениальная мысль для современной Европы".
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