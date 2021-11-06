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Русские отрезвили воинственный Пентагон. Хватило зеркала
06 ноября 2021, 11:30 • 258 • Политика
В посольстве России в США дали ответ на заявления Пентагона и Госдепартамента. Американцы заявляли об "обеспокоенности" передвижениями войск России около границ Украины.
Посольство России в США резко ответило на заявления Госдепартамента и Пентагона, ранее выразивших беспокойство по вопросу передвижения войск армии страны.
- говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.
Дипломаты России подчеркнули, что США стоит "посмотреть в зеркало".
"Это американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос", - говорится в заявлении посольства России.
Ранее представитель пресс-службы Госдепартамента сообщила, что США "беспокоят" любые данные о передвижении военной техники рядом с границами Украины. По словам замглавы пресс-службы Госдепа Джалины Портер, "особую обеспокоенность" у США могут вызвать сообщения об "агрессивных действиях". В Пентагоне отметили, что "внимательно следят" за активностью войск России на границе с Украиной.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "фейк-кампанией в американских СМИ" серию публикаций о стягивании Россией войск около границ Украины.
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