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Русские отправляют корабль к местам будущих диверсий - Defence24

04 сентября 2021, 00:40  •  42 • В мире
Иностранные СМИ заподозрили судно "Янтарь" в подготовке к диверсиям.
В польском издании Defence24 не нашли ничего лучше, как навести конспирологии из-за океанографического судна "Янтарь". Издание выдвинуло версию, что корабль может выполнять шпионские миссии, а то и вовсе – вести подготовку к диверсиям.
Причиной таких опасений польских журналистов стало то, что корабль нередко привлекают для проведения работ в различных акваториях.
По информации СМИ, "Янтарь" "засветился" в Сирии, у побережья США, в Персидском заливе.
На Западе почему-то маршруты корабля вызвали настороженность. Так, передает Flot.com, страхи вызвало то, что деятельность "Янтаря" часто проходит в районах, где по дну проходят трансатлантические телекоммуникационные кабели.
В статье Defence24 уточняют, что русские проводят наиболее важные задачи "с использованием различных типов подводных аппаратов, способных спускаться на глубину 6000 метров и проводить там различные работы".
"Поэтому теоретически судно способно проводить диверсионные операции", – говорится в статье.
"Янтарь" – головное судно проекта 22010, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

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