Русские остановят огонь в Донбассе. Небензя пригрозил нарушителям в ООН

Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что "либеральничать" с нарушителями перемирия в Донбассе никто не станет. Русские остановят огонь, и тем, кто не хочет мира, следует это знать, пригрозил дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвящённом ситуации на Украине, высказался об обострении там обстановки и обстрелах Донбасса. Небензя подчеркнул, что Россия больше не станет "либеральничать" с нарушителями режима тишины.

Конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились,

- подчеркнул Василий Небензя.

Помимо всего прочего, постпред России добавил, что Запад не просто вооружает Киев, но и "подбадривает, науськивает". Теперь, когда по просьбе ДНР и ЛНР за соблюдением режима прекращения огня будет следить Россия, ситуация должна измениться. По крайней мере, Небензя обещал, что Вооружённые силы России своё дело сделают и "либеральничать с нарушителями никто не станет".

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.