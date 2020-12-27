Русские организовали 18 тысяч угроз НАТО: Баранец подкинул Столтенбергу идею для обвинений

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец, подводя итоги года вместе с полковником Михаилом Тимошенко, подкинул главе НАТО Йенсу Столтенбергу прекрасную идею для продолжения агрессивной риторики, направленной в адрес России. Полковники подводили в эфире "Радио КП" именно военные итоги года, как вы уже могли догадаться.

"Я назову вам несколько цифр, которые характеризуют эти военные итоги российской армии, - начал Баранец. - По словам министра (обороны России Сергея Шойгу - ред.), боевые возможности армии увеличились на 13 процентов. Доля новых и модернизированных вооружений возросла до 70 процентов, а исправность поддерживается на 95 процентов. Из крупных военных событий, конечно, на первом месте стоит грандиозное учение - военно-штабное, Кавказ-2020".

До 18 тысяч военных угроз для НАТО Баранец дошёл, когда стал говорить о том, сколько всего манёвров провели российские военные. Ведь, как известно, НАТО и лично Йенс Столтенберг любые учения России воспринимают как угрозу себе, выкручивая информацию так, как это выгодно:

"В 2020 году российская армия провела... Внимание! Вдумайтесь в цифру! 18 тысяч разнокалиберных учений. Кто-то спросит, почему такая цифра? Где вы это взяли, Баранец? Здесь мы начинаем от самых маленьких учений - взводных, батальонных, ротных - и заканчиваем командно-штабными учениями", - подчеркнул Баранец.

Среди других итогов Виктор Баранец отметил следующие:

"Мы ещё прочнее садимся в Арктике, там открываются и гарнизоны, и площадки, и аэродромы армии. В 2020 году окончилось формирование Нахимовских училищ на всех флотах. То есть молодая поросль будет уже везде", - добавил Баранец в эфире.

Кроме того, никогда ещё так часто наши военные не перехватывали потенциальных противников на границах России, добавил Баранец – и на воде, и на земле, и в воздухе. Не говоря уже о новых представленных нашими военными вооружениях.