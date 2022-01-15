Русские оперативники проведут операцию под чужим флагом: В Пентагоне намекнули на доказательства

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что русские оперативники проведут операцию под чужим флагом. Он намекнул, что есть доказательства подготовки такой операции, и раскрыл её цель.

Ранее некоторые СМИ написали о якобы имеющихся у США доказательствах подготовки Россией спецоперации на территории Украины. В публикациях отмечалось, что она должна стать предлогом для "вторжения" в Незалежную

Джон Кирби в ходе брифинга в Пентагоне решил не вдаваться в подробности, но намекнул, что такие доказательства у военного ведомства имеются. Якобы Россия активно работает над созданием такого предлога.

Русские оперативники проведут операцию под чужим флагом, утверждает пресс-секретарь Пентагона. В Вашингтоне не исключают, что эта операция будет "выглядеть как атака" на русскоязычных украинцев. Уточнять регион, на который нацелились "оперативники из России" Кирби не стал.