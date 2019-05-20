Русские олигархи в Австрии, или как в Брюсселе готовятся к выборам в Европарламент

Автор:

Гасанов Камран

Дата появления разоблачений против вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может вызвать недоумение. Видео, в котором Штрахе ведёт переговоры с некой протеже «российского олигарха», отснятое на Ибице в июне 2017 года, обнародовано лишь два года спустя. К чему такая пауза? Не лучше ли «слить» компромат под выборы в парламент Австрии и преградить в него дорогу националистам из Австрийской партии свободы (АПС)? Видимо, нет.

Австрия — важная по европейским меркам страна, но не «мастодонт», как Германия или Франция, там ждать не стали бы. Поэтому, видимо, решили приберечь материалы для более важного события — выборов в Европарламент, намеченных на 23-26 мая.

Мейнстримные партии опасаются, что на этих выборах евроскептики увеличат своё присутствие в законодательном органе Евросоюза. Им пророчат 250 мест из 751. Наряду с «Альтернативой для Германии», итальянской «Лигой», польской «Закон и справедливость», французским «Национальным фронтом» и венгерской «Фидес», АПС рассматривалась как угроза европейской солидарности. Все перечисленные партии — правые. Они выступают против миграции, за сохранение традиционных ценностей, не хотят усиления полномочий Брюсселя и выступают за снятие антироссийских санкций.

«Мхатовская пауза» в два года

Скандал в Австрии очень похож на тщательно спланированную провокацию. Во-первых, бросается в глаза «мхатовская пауза» в два года. Во-вторых, слив идёт не от австрийской прессы, а от немецкой — Süddeutsche Zeitung и Spiegel. В Германии тоже боятся усиления правых, ведь из-за миграционного кризиса «Альтернатива для Германии» заняла в Бундестаге третье место.

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: www.globallookpress.com

Конечно, провокационность вовсе не снимает ответственность со Штрахе. На видео он прямым текстом говорит о готовности помочь русскому олигарху получить контракты, сравнимые с теми, которые есть у строительной компании Strabag, и советует ему купить 34% акций газеты Kronen Zeitung. Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал поступок главы АПС «злоупотреблением властью», потому что Штрахе советовал русским контрагентам переводить деньги в обход австрийской налоговой системы. Однако не исключено, что двух девушек к политику подослали его противники и воспользовались его слабостью, чтобы в нужный момент достать из колоды нужную карту.

После визита президента Австрии

Стоит обратиться к хронологии событий. На днях в Сочи прилетел президент Австрии Александр Ван дер Беллен и навёл мосты дружбы с Москвой после разразившегося в ноябре шпионского скандала. В тот же день французский телеканал France 24 вышел с фильмом под названием «Разделяй и властвуй: Россия и выборы в ЕС». В 26-минутном видео приводится досье «вмешательств России» в выборы и политические процессы в нескольких европейских странах.

Французское издание напоминает о встречах Владимира Путина с лидером «Лиги» Маттео Сальвини и главой «Национального фронта» Марин Ле Пен перед выборами в парламенты Италии и Франции, о его танце с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на её свадьбе в Граце, о «фабрике троллей» и поддержке европейских правых российскими СМИ, такими как RT.

Марин Ле Пен и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Такие фильмы свидетельствуют о том, что в Европе очень серьёзно относятся к выборам в Европарламент. Раньше, когда позиции националистов были слабы, им никто не придавал особого значения. Но после миграционного кризиса 2015 года политический ландшафт Старого Света сильно изменился. Националисты вошли в правительство Италии, Австрии, держат власть в Чехии, Польше и Словакии, укрепились в Британии, Нидерландах и Германии. Неслучайно вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал предстоящее голосование «выборами о душе Европы».

Франс Тиммерманс. Фото: www.globallookpress.com

Окажет ли ситуация в Австрии влияние на выборы?

На сей счёт мнения европейцев разделились. Одни, как бывший президент Европарламента Мартин Шульц, считают, что разоблачение Штрахе послужит ориентиром для электората.

Я думаю, что избиратели ещё лучше будут понимать, с кем они имеют дело, когда в бюллетенях увидят имена таких людей, как Штрахе, Сальвини или [сопредседатель АдГ Йорг] Мойтен,

— сказал Шульц. Он надеется, что европейцы в воскресенье «выставят счёт» евроскептикам.

М. Шульц. Фото: www.globallookpress.com

Другие считают, что шансы правых меньше не станут. Немецкий политолог Франк Декер полагает, что за правых будут голосовать те, кто выступает против системы, а не сторонники национализма. Глава центра изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер уверен в том, что 90% немцев будут голосовать против националистов.

Ослабит ли евроскептиков их провал в Австрии, покажут непосредственно сами выборы. Одно ясно точно: в преддверии голосования на противников федерализации велась масштабная атака. Во Франции Марин Ле Пен заподозрили в неуплате налогов и получении кредита из России. В Италии начались коррупционные расследования против Маттео Сальвини из-за запрета принимать судна с мигрантами. В Германии внимание прокуратуры привлекла «Альтернатива для Германии», чьи депутаты якобы тоже получают финансовую помощь из России и совершают поездки в Крым.

Незадолго до выборов в Европарламент бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что Россия будет одной из тех сил, которые будут оказывать самое негативное влияние на голосование. Так что скандал в Австрии можно считать «ответочкой» глобалистов, которые одним ударом попытались заслонить путь в Страсбург правым и напомнить гражданам о том, почему нельзя снимать санкции с России и признавать Крым, куда любят ездить правые политики.