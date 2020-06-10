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Русские олигархи? Таких у нас нет: Песков ответил белорусам словами Путина

10 июня 2020, 18:00  •  108 • Политика
Дмитрий Песков высказался о "русских олигархах" словами Владимира Путина. Пресс-секретарь пояснил, что в РФ нет олигархов как таковых, поскольку под этим термином понимаются бизнесмены, использующие свои финансы для воздействия на политические процессы. "Нам неизвестно… о существовании каких-то российских олигархов", - подчеркнул Песков.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о неких русских олигархах, которые якобы спонсируют оппозицию в Белоруссии.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в РФ нет олигархов как таковых, поскольку под этим термином понимаются бизнесмены, использующие свои финансы для воздействия на политические процессы.
Нам неизвестно… о существовании каких-то российских олигархов. Это предприниматели, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. […] Также неизвестно о том, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии, - отметил Песков.
Тем самым он фактически повторил слова Владимира Путина, который ещё в прошлом году говорил в интервью Financial Times о том, что в РФ в настоящее время нет олигархов.
Я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти, таких, в сущности, нет, - отмечал российский лидер.

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