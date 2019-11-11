Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Клоака внезапно заговорила". Русский язык и недобрая традиция интелли...
"Позицию сложно объяснить": Российский МИД вскрыл противоречия решения...
«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
"Даже Тереза Мэй справилась бы лучше": Борис Джонсон начал избирательн...
Главная / В мире

Русские олигархи пожертвовали миллионы фунтов стерлингов британским тори. Для российских нужд денег не нашлось?

11 ноября 2019, 12:24  •  141 • В мире
Девять российских олигархов, которые жертвовали миллионы на нужды Консервативной партии и тем самым пытались "уничтожить британскую демократию", названы в секретном разведывательном докладе британских спецслужб. При этом некоторые из этих "доноров" были в довольно близких отношениях с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ожидалось, что документ будет обнародован ещё 4 ноября, но его публикацию заблокировал кабинет министров Британии. Для российских нужд у олигархов денег не нашлось?
Среди перечисленных фамилий обращает на себя внимание бывший заместитель главы ЮКОСа Александр Теремко. Как пишет издание The Times, только за последние семь лет он проспонсировал британских тори на сумму, превышающую 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 98 миллионов рублей). Как пишет британская газета, Теремко называл лидера британских консерваторов Бориса Джонсона другом. По версии The Sunday Times, Теремко имел серьёзные связи в Министерстве обороны России.
Кроме Теремко, в списке значится бизнесмен Александр Лебедев, сын которого Евгений владеет Lebedev Holdings Ltd. Эта компания выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Как сообщается, Борис Джонсон любил заглядывать на семейные вечера семьи Лебедевых в их итальянском замке. По крайней мере точно известно о его визите в 2018 году.
Упоминает The Time Любовь Чернухину. Жену бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, проживающего сейчас в Лондоне, издание назвало "крупнейшим спонсором" Консервативной партии Британии. По версии журналистов, только в текущем году Любовь Чернухина перевела на счёт британских тори более 450 тысяч фунтов стерлингов (примерно 37 миллионов рублей).
Надо отметить, что это далеко не первое упоминание "российских спонсоров" Консервативной партии Британии. Однако в России эти бизнесмены благотворительностью не отличались. Для российских нужд, видимо, денег не нашлось?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 12:24
Русские олигархи пожертвовали миллионы фунтов стерлингов британским тори. Для российских нужд денег не нашлось?
11 ноября 2019, 02:39
"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 02:24
«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
11 ноября 2019, 09:09
"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2019, 04:09
Как Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
11 ноября 2019, 04:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 10.11.19
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испорт...
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 02:24
"Наведите порядок!": Путин заставил краснеть министра науки и высшего образования России
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.