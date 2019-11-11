Русские олигархи пожертвовали миллионы фунтов стерлингов британским тори. Для российских нужд денег не нашлось?

Среди перечисленных фамилий обращает на себя внимание бывший заместитель главы ЮКОСа Александр Теремко. Как пишет издание The Times, только за последние семь лет он проспонсировал британских тори на сумму, превышающую 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 98 миллионов рублей). Как пишет британская газета, Теремко называл лидера британских консерваторов Бориса Джонсона другом. По версии The Sunday Times, Теремко имел серьёзные связи в Министерстве обороны России.

Кроме Теремко, в списке значится бизнесмен Александр Лебедев, сын которого Евгений владеет Lebedev Holdings Ltd. Эта компания выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Как сообщается, Борис Джонсон любил заглядывать на семейные вечера семьи Лебедевых в их итальянском замке. По крайней мере точно известно о его визите в 2018 году.

Упоминает The Time Любовь Чернухину. Жену бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, проживающего сейчас в Лондоне, издание назвало "крупнейшим спонсором" Консервативной партии Британии. По версии журналистов, только в текущем году Любовь Чернухина перевела на счёт британских тори более 450 тысяч фунтов стерлингов (примерно 37 миллионов рублей).

Надо отметить, что это далеко не первое упоминание "российских спонсоров" Консервативной партии Британии. Однако в России эти бизнесмены благотворительностью не отличались. Для российских нужд, видимо, денег не нашлось?