Русские окружают Киев: Борис Джонсон поделился данными разведки

Британский премьер обвинил Россию в развязывании крупнейшей войны в Европе после Второй мировой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что Россия "в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию". В эфире канала Би-би-си он выразил опасение, что этот план может вылиться для Европы в крупнейший с 1945 года военный конфликт.

Также Джонсон поделился данными своей разведки: ему сообщили, что русские военные уже планируют "окружить Киев", а "вторжение" может начаться не только с восточной границы Украины, но и со стороны Белоруссии.

Напомним, в четверг, 17 февраля, обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ нашей страны. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создаёт никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней страны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.