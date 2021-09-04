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Русские оказались проворнее китайцев. Итоги танкового биатлона 2021
04 сентября 2021, 19:55 • 127 • Политика
Русские танкисты оказались проворнее китайских. Минобороны озвучило итоги танкового биатлона подвели в международных играх "АрМИ-2021".
Россия заняла первое место в танковом биатлоне, который проводился в подмосковном "Алабино". Русский экипаж смог показать лучшее время, преодолев трассу за 1 час 36 минут 49 секунд.
Второй пришла команда из Китая (+10 минут, 31 секунда), третьей - команда из Казахстана, четвёртой - команда из Азербайджана, сообщает Министерство обороны России.
Отметим, что всего в Армейских международных играх принимают участие более 5 тыс. военных из 42 стран мира. Сами соревнования проводятся на территории 11 стран, включая Россию, Алжир, Вьетнам, Иран и Китай.
Напомним, что танковый биатлон был изобретён в 2013 году министром обороны России Сергеем Шойгу. Он состоит из трёх этапов - индивидуальной гонки, полуфинала эстафеты и финала эстафеты. От экипажей требуется преодолеть множество препятствий на пересечённой местности, выполнить стрельбы по мишеням и всё это - на время. Побеждает та команда, которая быстрее всех преодолевает трассу и при этом демонстрирует меткость в стрельбе.
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