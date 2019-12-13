|
Русские офицеры уличили "Белые каски" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
13 декабря 2019, 11:39 • 56 • Политика
Русские офицеры уличили представителей "Белых касок" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии. Инцидент может быть организован в провинции Идлиб.
Сирийские боевики планируют организовать новую провокацию в зоне деэскалации Идлиб. Об этом в четверг сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта на территории Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Речь идёт об инсценировке применения химоружия в южной части зоны. По данным российских офицеров, к провокации причастны боевики из группировок "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещённая в РФ) и "Белые каски".
Радикалы планируют записать инцидент на видео, чтобы затем распространить в соцсетях для дискредитации Дамаска, передаёт РИА "Новости".
Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган теряет веру в соглашения по Сирии, которые поддержали США и Россия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2019, 22:09
|
11 декабря 2019, 01:09
|
07 декабря 2019, 22:24
|
10 декабря 2019, 07:28
|
09 декабря 2019, 21:40
|
07 декабря 2019, 09:24
|
11 декабря 2019, 14:09