Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Цена - 50 млн долларов: Европа предлагает Молдавии деньги за отказ от российског...
Арсенал ненадёжен? Индийское ядерное сдерживание поставлено под сомнение
Вылет киевского «Динамо», спасение «Арсенала» и сенсация в Мёнхенгладбахе: главн...
Форуму "Свободной России" скоро конец? В Госдуму внесён закон против м...
Главная / Политика

Русские офицеры уличили "Белые каски" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

13 декабря 2019, 11:39  •  56 • Политика
Русские офицеры уличили представителей "Белых касок" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии. Инцидент может быть организован в провинции Идлиб.
Сирийские боевики планируют организовать новую провокацию в зоне деэскалации Идлиб. Об этом в четверг сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта на территории Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Речь идёт об инсценировке применения химоружия в южной части зоны. По данным российских офицеров, к провокации причастны боевики из группировок "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещённая в РФ) и "Белые каски".
Радикалы планируют записать инцидент на видео, чтобы затем распространить в соцсетях для дискредитации Дамаска, передаёт РИА "Новости".
Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган теряет веру в соглашения по Сирии, которые поддержали США и Россия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 22:39
Путин принял отставку главы ЕАО
13 декабря 2019, 11:39
Кто подумает о переехавших? Зеленский ставит новые условия для диалога с Донбассом
12 декабря 2019, 19:24
"Ввёл бесплатный проезд и надбавки к пенсии": Лужков единственный позаботился о стариках. Но и его теперь нет - москвичи
13 декабря 2019, 11:39
"Это было в 1:30 ночи": Зеленский не помнит интервью российским журналистам
12 декабря 2019, 22:39
"Российская угроза": В МИД Франции сделали прогноз для НАТО
13 декабря 2019, 06:24
Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о повышении эффективности "пятерки"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.