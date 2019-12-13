Русские офицеры уличили "Белые каски" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

Сирийские боевики планируют организовать новую провокацию в зоне деэскалации Идлиб. Об этом в четверг сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта на территории Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Речь идёт об инсценировке применения химоружия в южной части зоны. По данным российских офицеров, к провокации причастны боевики из группировок "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещённая в РФ) и "Белые каски".

Радикалы планируют записать инцидент на видео, чтобы затем распространить в соцсетях для дискредитации Дамаска, передаёт РИА "Новости".

Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган теряет веру в соглашения по Сирии, которые поддержали США и Россия.