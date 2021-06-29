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Русские одержали над США принципиальную победу в Сирии: В Ливане привели доказательства
29 июня 2021, 14:20 • 281 • Политика
Журналист из Ливана объяснил, почему Россия выиграла у США и стран Запада борьбу за влияние в Сирии.
Россия одержала над США победу в борьбе за влияние в Сирии, полагает автор издания из Ливана Al Modon Омар Кадур.
В колонке под названием "Битва за "Баб эль-Хава" между Путиным и Байденом" журналист приводит в качестве примера спор около важного КПП на территории САР, который Москва намеревается упразднить. Эти события происходят на фоне начала выхода войск США из Ирака и Афганистана и сокращения военного присутствия в странах Персидского залива.
Также журналист напоминает об авиаударах ВКС России по исламистам в Идлибе, а также об обстреле наблюдательного пункта Турции в Сирии. Автор уверен, что это не могло произойти без ведома России. Эти события, по мнению автора, приведут к тому, что США и страны Запада утратят своё влияние в регионе, а Россия станет в Сирии ключевой силой.
Как сообщал Царьград, США нанесли удары по проиранским группировкам на границе Ирака и Сирии.
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