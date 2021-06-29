Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Главная / Политика

Русские одержали над США принципиальную победу в Сирии: В Ливане привели доказательства

29 июня 2021, 14:20  •  281 • Политика
Журналист из Ливана объяснил, почему Россия выиграла у США и стран Запада борьбу за влияние в Сирии.
Россия одержала над США победу в борьбе за влияние в Сирии, полагает автор издания из Ливана Al Modon Омар Кадур.
В колонке под названием "Битва за "Баб эль-Хава" между Путиным и Байденом" журналист приводит в качестве примера спор около важного КПП на территории САР, который Москва намеревается упразднить. Эти события происходят на фоне начала выхода войск США из Ирака и Афганистана и сокращения военного присутствия в странах Персидского залива.
Также журналист напоминает об авиаударах ВКС России по исламистам в Идлибе, а также об обстреле наблюдательного пункта Турции в Сирии. Автор уверен, что это не могло произойти без ведома России. Эти события, по мнению автора, приведут к тому, что США и страны Запада утратят своё влияние в регионе, а Россия станет в Сирии ключевой силой.
Как сообщал Царьград, США нанесли удары по проиранским группировкам на границе Ирака и Сирии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






281
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 01:30
Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопрос"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
25 июня 2021, 09:30
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.