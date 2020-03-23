Русские обескуражили итальянцев молниеносной помощью - военкор Коц

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны России. В Риме прошли первые консультации по возможностям действий российских специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Ситуацию прокомментировал военкор КП Александр Коц.

Он отметил, что итальянцы были обескуражены молниеносностью русских военных, фактически за сутки перебросивших огромное количество сил и средств из России. Поэтому на организационные вопросы ушло немного больше времени.

"Не ждали нас так быстро. Встречали наши экипажи пакетиками с сухпаем и апельсинами", - пишет военкор на своём Telegram-канале Kotsnews.

По его информации, первые консультации по возможностям применения российских военных специалистов, техники и оборудования уже состоялись. По результатам консультаций итальянской стороной будет принято решение о назначении районов, где будут работать российские военные специалисты.

Также переброску российских специалистов в Италию прокомментировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не скажется на боевой способности войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства.

"Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты", - пояснил он.

Кириллов добавил, что оставшиеся подразделения войск РХБ защиты занимаются плановой боевой подготовкой, проводят учения в соответствии с планами, выполняют задачи. Эту же информацию подтвердил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объёме", - сообщил он.

Напомним, что в Италии сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Количество погибших от болезни там уже превышает число умерших от заболевания в Китае, где впервые появился вирус.