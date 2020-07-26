Русские, о гордости забыли? Американцы преподали урок

Автор:

Сергей Синченко

Уж мы их душили, душили

Но обо всём по порядку. Началось всё накануне с выступления первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены американо-китайским отношениям.

Казалось бы, при чём тут Россия? Неужели мы и китайцев с Америкой поссорили? Дословно Бигэн заявил следующее:

Недавние шаги, которые мы (американские власти. – прим. ТАСС) делали в отношениях с Россией (имеется в виду усиление санкций в отношении России. – Ред.), являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами.

В переводе с политического языка на американский это означает, что пока они (мы. – Ред.) себя плохо ведут, мы их давили, давим и будем давить.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн уверен, что русских следует наказывать за "плохое поведение". Фото: Ryu Seung-Il/Globallookpress

Царьград решил перевести этот спич с американского на русский язык и разобраться, что имел в виду под плохим поведением русских американский чиновник и что такое, в конце концов, "прогресс в отношениях" в американском понимании. Ну, а кто поймёт этого Бигэна лучше самих американцев. За переводом на русский язык мы к ним и обратились с двумя вопросами: "В чём вина Москвы перед Америкой" и "Что такое в американском понимании прогресс в отношениях с их страной".

Да ты скажи, в чём наша вина, боярин

Первым удивил американский журналист Тим Кёрби, который в открытую назвал свою страну мафией. "Они просто хотят, чтобы Россия делала всё, что хочет Америка, а Россия отказывается это делать, и в этом проблема. Это подход мафии – делайте, как мы хотим, или вам будет плохо. Очень трудно поверить, что когда-нибудь в Вашингтоне проснутся и скажут: ну да, у них другие взгляды, давайте найдём компромисс. Нет. Это мировой гегемон. Гегемон не должен искать компромисс. Без субмиссии не будет дружбы. Россия в отношениях с Америкой всегда ведёт себя, как наивный советский школьник: давайте дружить. Не надо дружить. Это мужская игра. Они смотрят на вас, как на мусор, вы им никто. Поэтому со стороны России им нужно больше хамства, агрессии, троллинга так называемого, и в результате будет улучшение".

По сути, в этом и есть наша "вина" – мы не хамы и не агрессоры. Удивительно, как страна, которая пишет на своих банкнотах, что верит в Бога, считает идеальной моделью поведения хамство, не принимая в расчёт интересы других стран, народов. В сущности, "насаждение демократии" по всему миру, которым занимается Америка последние десятилетия, есть насаждение хамства и богоборчества.

Американский бизнесмен Брайан Дагал считает, что на простом человеческом уровне, у простых людей, много общего.

Политики в Америке очень громко и постоянно кричат, что Россия виновата, что Россия плохая, и это не идёт на пользу отношениям. Поэтому это не только Россия, а наша внутренняя политика не позволяет двигаться к сближению. Я думаю, что у нас больше общего, чем различного. Мы должны больше работать вместе.

Призывы работать вместе звучат от американской стороны на протяжении 35 лет со времен Горбачева. Глядя на итоги этой совместной работы – развал страны, развал промышленности, грабительская приватизация, вымирание русского населения – становится понятно, что стили работы у нас диаметрально противоположные. Работа в американском понимании – это разрушение, а работа по-русски – это всегда созидание. Достаточно вспомнить советскую операцию в Афганистане, где местные жители до сих пор вспоминают, что русские "захватчики" строили детские сады и школы, а при американской оккупации растёт только урожай наркотиков.

Дружба по чужим понятиям

Можно ли объединить эти подходы, рассуждает американский журналист Майкл Бом.

У нас получается клинч, такой холодный клинч. Не холодная война, а холодный клинч, говоря боксёрскими терминами. Если перефразировать басню Крылова, Россия виновата тем, что США хочется кушать. По мнению американских властей, Россия ведёт активную диверсионную подрывную деятельность против США, постоянно совершает кибератаки, вмешивается в выборы и так далее.

Можно ли дружить с бандитом? Только в одном случае – если ты сам бандит. Ещё вариант такой "дружбы" – если ты шестёрка на побегушках. Далее г-н Бом продолжает:

Конечно, США не признают этого, но самая лучшая дружба – это дружба, когда есть подчинение. Посмотрите на дружбу между США и Германией. Это идеальная дружба для США. Или на дружбу между США и Польшей. И в этом проблема – потому что Россия никогда не захочет стать для Америки Германией или Польшей. В плане безопасности они полностью подчиняются США. И это, естественно, в корне неприемлемо для России.

Политолог, директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман считает, что демарш в сторону России на слушаниях, которые нашей страны вообще не касались, связан, прежде всего, с грядущими выборами в Америке.

"В США американской политической элитой упорно муссируются идеи, что, наверное, русские хакеры подогревают волнения в американских городах. Кроме того, русские хакеры пытались украсть вакцину от коронавируса, хотя Россия на днях уже объявила о том, что разработала собственное лекарство. И второй момент – это конкуренция для американских энергопроизводителей. Дело в том, что с завершением строительства «Северного потока–2» будут большие возможности для России поставлять природный газ в Европу. Это создаст проблемы для американцев, которые хотят продавать свой, кстати, более дорогой, сжиженный природный газ. Что же Россия может сделать для того, чтобы понравиться американской политической элите? Да ничего. Лучше всего распасться, тогда ещё, может, о чём-то может быть речь. К сожалению, США рассматривают Россию всегда как враждебную силу, как государство, интересы которого будут противоречить интересам США, и конечно, Россия представляет собой серьёзную угрозу, прежде всего, в военном плане. Это единственная страна, которая в состоянии нанести по США массированный удар, от которого США оправиться не смогут. Иначе говоря, просто уничтожить США. И это единственная страна, которая даже в безъядерной войне способна нанести военное поражение Соединённым Штатам".

Завершение строительства "Северного потока–2" даст возможности России поставлять природный газ в Европу, а это создаст проблемы для американцев с их сжиженным газом. Фото: Stefan Sauer/Globallookpress

Рыночная экономика, на которую молятся в США, когда дело касается экономических интересов Америки, не имеет никакого значения. России нужно усвоить, что мы имеем дело с обычным шулером, трактующим одни и те же понятия только в свою пользу в зависимости от обстоятельств. Выиграть у шулера можно только одним способом – попросту не играть с ним за одним столом. Нам необходимо закрепить в сознании, что нет никаких "западных партнёров", есть конкуренты, соперники или же просто враги. И действовать нужно исходя из формулы, произнесённой Александром III:

У России есть только два союзника – это её армия и флот.

От Царьграда хочется добавить, что самое большое наше богатство – это наш русский народ. И именно этот ресурс необходимо беречь и развивать. А на болтовню из-за океана попросту не обращать внимания. Мало ли в Америке этих бигэнов.