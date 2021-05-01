Русские НЛО преследуют военных США - Гарри Рид

Бывший сенатор США Гарри Рид заявил, что русские НЛО преследуют военные корабли США. И добавил, что за таким преследованием стоит лично президент России Владимир Путин.

Гарри Рид призвал помнить, что Россия (или Советский Союз - он сам не определился, поэтому упомянул всех) управляется "человеком, который руководил КГБ". Президент России Владимир Путин, конечно, не руководил КГБ, однако Гарри Риду, который опасается пирамидальных НЛО из России, мы простим эту оплошность.

В продолжение своего заявления Рид добавил, что в распоряжении КГБ "одновременно была 31 000 агентов". А теперь и Россия переняла это наследство и портит кровь военным США. Корабли преследуют неопознанные летающие объекты "в форме пирамиды", уверяет Рид.

Вероятно, бывший сенатор имеет в виду ролик, снятый в июле 2019 года экипажем эсминца "Рассел" ВМС США. Его авторы, действительно, зафиксировали некое НЛО, зависшее поблизости. Есть мнение, что это был метеорологический зонд, однако у Рида, очевидно, своя версия.