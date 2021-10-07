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Русские ни при чём: Британские читатели нашли настоящий источник газового кризиса

07 октября 2021, 20:55  •  209 • Политика
Британские читатели издания Daily Express обвинили собственное правительство в газовом кризисе. Несмотря на заявления политиков и журналистов, они пришли к выводу, что в сложившейся ситуации виноваты "не Путин или ОПЕК", а "бесхребетность" руководства.
Британские читатели издания Daily Express сделали собственные выводы из заявлений журналистов и политиков по поводу газового кризиса. Они заметили, что теперь США и ЕС вынуждены просить помощи у России.
Журналисты выпустили материал, что постепенно газовый кризис перекинулся и на США. Теперь президенту страны Джо Байдену придётся обратиться к Путину за помощью. Рост газовых цен и дефицит "голубого топлива" могут и дальше распространиться по миру. Цены побили рекорд за всю историю. Нехватка энергоресурсов угрожает миллионам домохозяйств на планете.
Британские читатели решили, что в этом виновато лишь их собственное правительство.
Читатель с ником OrinocoFlo предложил руководству страны "повзрослеть" и перестать перекладывать ответственность на других людей.
"Надо построить побольше АЭС и отказаться от всех этих дурацких ветроустановок, ведь они неэффективны, они уничтожают природу, и у них очень короткий срок эксплуатации. А стоят они целое состояние, и их приходится субсидировать", - заявил он.
"Не ОПЕК и не русские являются причиной этой проблемы, - заметил читатель Rob5431. - Это наше собственное бесхребетное правительство нарушило обещание использовать фантастические запасы газа, лежащие у нас под ногами, когда пустилось наутёк от экотолпы, выступающей против добычи методом гидроразрыва".
Ранее президент России Владимир Путин назвал причины скачка цен на газ. Президент заявил, что сложились сразу несколько неблагоприятных факторов. Первым стало быстрое посткризисное восстановление экономики и рост спроса на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах опустели газохранилища из-за холодной зимы. Затем жаркая погода летом помешала вырабатывать ветряную энергию. Четвёртый фактор - сворачивание долгосрочных контрактов.

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