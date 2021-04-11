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Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?

11 апреля 2021, 21:45  •  82 • Политика
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что русские не ссорятся с Турцией, а игра президента Реджепа Тайипа Эрдогана понятна, но вызывает лишь сожаление. Наблюдатели полагают, что наказание будет - по больным точкам.
Политический консультант шеф-редактор Царьграда Андрей Перла считает, что визит Зеленского в Турцию обоснован только тем, что президенту Незалежной накануне новой войны в Донбассе "очень нужны знаменитые после Карабаха турецкие ударные беспилотники".
"Пока Украина, по имеющейся информации, получила 15 "Байрактаров". Это едва ли на один день боёв - даже напугать никого не хватит. Нужны серьёзные поставки большого количества этой техники. Украине нужны. России это совсем не нужно", – считает политический консультант, шеф-редактор Царьграда Андрей Перла.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, и пригласил турецкого лидера посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.
Ранее Эрдоган открыто высказался в поддержку "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, её принципиальная позиция - "непризнание аннексии Крыма".
То, что Украине нужны турецкие беспилотники, очевидно, но интересам России и республик Донбасса это противоречит коренным образом. И поэтому нельзя исключать, что президент Владимир Путин в ходе последующей беседы мог "тонко намекнуть" Таийпу Эрдогану: в случае чего Турция рискует остаться без русских туристов. Информация о том, что границы закроют, начала появляться уже в начале этой недели. Коронавирус же, сами понимаете... Ну а дальше пусть турецкий лидер додумывает сам: вполне возможно, местные предприниматели, поняв, что остаются без заработка, очень захотят на улицах объяснить своему президенту, кто правильный международный партнёр, а кто неправильный…

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