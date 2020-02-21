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Русские не пускают: Сирийцы пытаются отразить массированную атаку "протурецких боевиков"
21 февраля 2020, 02:54 • 87 • В мире
Радиостанция Sham FM сообщает о массированной атаке "протурецких боевиков". Отмечается, что сирийцы пытаются отразить атаку. Есть информация, что им помогают русские, которые не пропускают боевиков дальше.
О том, что сейчас сирийская армия отражает массированную атаку протурецких боевиков, передаёт радиостанция Sham FM.
Отмечается, что всё происходит в районе деревни Нейраб (провинция Идлиб). Как сообщает корреспондент, идут ожесточённые бои, задействована даже артиллерия.
Тем временем политолог Борис Рожин передаёт, что посёлок частично занят, попутно уничтожено три танка, один БМП и два российских БПЛА.
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