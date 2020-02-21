Русские не пускают: Сирийцы пытаются отразить массированную атаку "протурецких боевиков"

О том, что сейчас сирийская армия отражает массированную атаку протурецких боевиков, передаёт радиостанция Sham FM.

Отмечается, что всё происходит в районе деревни Нейраб (провинция Идлиб). Как сообщает корреспондент, идут ожесточённые бои, задействована даже артиллерия.

Идут ожесточённые бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков, - говорится в сообщении.

Тем временем политолог Борис Рожин передаёт, что посёлок частично занят, попутно уничтожено три танка, один БМП и два российских БПЛА.