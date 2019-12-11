Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"

Спортсмены из США задумали акцию протеста против российских атлетов на Олимпиаде в Токио. А русские боксёры заявили, что не хотят ехать на Игры без национального флага. Тем временем даже во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сомневаются, что Олимпиаду у нас удастся отобрать... Делимся последними новостями о скандальном решении WADA.

Русские без флага выступать не будут

Русские боксёры не поедут на Олимпиаду в Токио в 2020 году без национального флага. С официальным заявлением выступил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв в беседе с РИА "Новости". Бойкот связан с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее структура наказала Россию на четыре года, правда, не совсем ясно, за что именно. Наши спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях, а стране запрещено проводить у себя чемпионаты мира и Олимпиады.

"Для нас самое главное, чтобы наши боксёры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - сказал Кремлёв.

При этом, по словам Кремлёва, сейчас боксёры настаивают на судебном решении вопроса. Именно через суд следует добиваться выступления под флагом России. Генеральный секретарь федерации отмечает, что пока он намерен ждать дальнейших шагов от РУСАДА и ОКР.

Вероятным Кремлёв считает и соглашение с WADA о проведении в России чемпионата Европы и Кубка мира, несмотря на произошедшее. Ведь Россия - великая спортивная держава, способная проводить турниры на классном уровне, - "такую планку мало кто выдерживает".

Акция протеста на Олимпиаде от американцев

Заработать лишние баллы на теме противостояния с русскими, по информации The Daily Mail, намерены американские спортсмены. Акцию протеста они задумали исполнить на Олимпиаде-2020 в Токио.

По словам собеседника издания, американцы обсуждают разные версии акций. Например, они не станут подниматься на пьедестал почёта для получения наград, если там же будут стоять русские победители. Но надо понимать, что Международный олимпийский комитет (МОК) за такие провокации жёстко наказывает. А значит, продолжает источник, американцы попросту не решатся на бойкот. В этом случае, струсив, они ограничатся... флешмобом в социальных сетях.

Официальные спикеры в принципе не подтверждали информации об акции протеста, нацеленной против русских.

В WADA сомневаются

Во Всемирном антидопинговом агентстве выразили сомнения, что ограничения против российских спортсменов будут на Олимпиаде в Токио. Как заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, не исключено, что решение о санкциях в отношении русских атлетов вступит в силу только после Игр в японской столице.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года, таким образом, ранее оглашённый вердикт о запрете для русских косвенно на Играх может и не действовать.

Тейлор подчеркнул, что не уверен в том, что финальное решение об ограничениях будет принято до Олимпийских игр в Токио.

"Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года", - пояснил представитель WADA.

Какой удар нанесли по России?

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира ("чистые" российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение WADA "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Медведев считает, что профильные организации должны обжаловать решение WADA. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал Медведев, передаёт ТАСС.

Гораздо более ярко высказался политолог Евгений Сатановский.

По его словам, международная спортивная мафия "припечатала" Россию, и, судя по всему, не просто так. То, как это было сделано и какие выводы в отношении России и её спортсменов повлекло, не просто не радует, но приводит в плохо контролируемое бешенство, отмечает эксперт.

"Особенно демонстративное унижение по части гимна и флага", - указывает Сатановский.

В связи с этим встаёт вопрос, кто виноват в сложившейся ситуации? Опросы граждан показывают, что 20% винят внешних врагов, наличие которых у России и их активную, упорную и эффективную деятельность против неё отрицать никак нельзя, рассказывает эксперт. Ещё порядка 38%, по информации Сатановского, винят спортивных чиновников, "уровень идиотизма которых превышает только уровень их безответственности". А оставшиеся 42% респондентов посчитали, что главная вина лежит даже не на спортивных чиновниках, - причина в отсутствии контроля над ними, добавляет эксперт.

"Враги у страны были и будут. Мир так устроен. Идиоты-чиновники - то же самое. Пока "своих", а не лучших, достойных и ответственных на все посты назначать будут, ничего с этим не сделаешь. Какая кадровая политика, такие и результаты. Но бесконтрольность... Ты если уж планктон со дна человеческого поднимаешь и на посты сажаешь, так их хотя бы держи в ежовых рукавицах", - подводит общую черту под рассуждениями Сатановский.

Он отмечает, что так ситуация обстоит в России не только в спорте, но и в остальных сферах.