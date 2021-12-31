Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная / Политика

Русские не обманывают. Глава МИД Венгрии защитил "Газпром"

31 декабря 2021, 12:20  •  127 • Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о выполнении "Газпромом" обязательств по газу для Европы.
Министр иностранных дел Венгрии Пётр Сийярто отметил, что "Газпром" никогда не нарушал свои обязательства при работе с его страной. Соблюдались и сроки, и объёмы поставок. Более того, Сийярто отметил, что ему не известно ни об одном случае нарушений в целом при работе русских с европейскими партнёрами.
О своей позиции министр рассказал, отвечая на вопросы RT.
Жалобы части европейских политиков Пётр Сийярто объяснил нежеланием государственной корпорации направлять в Европу дополнительные объёмы газа. Однако тут следует понимать, что "Газпром" принимает не политическое, а именно коммерческое решение. Политики же выдвигают обвинения, чтобы снять ответственность с себя:
Я знаю, что всё гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают, - подчеркнул министр.
Сийярто добавил, что с "Газпромом" действительно непросто договориться, и он это знает по своему опыту. Но если договорённость достигнута, то она не будет нарушена.
Досье
Венгрия и "Газпром" в сентябре подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда "кубов" будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард - через Австрию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



127
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 05:20
Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной...
31 декабря 2021, 03:00
"Зачем тебе танки считали?": Секретаря СНБО одёрнули за прогноз о "нев...
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
24 декабря 2021, 15:15
Россия потребовала трибунала над США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.