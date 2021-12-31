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Русские не обманывают. Глава МИД Венгрии защитил "Газпром"
31 декабря 2021, 12:20 • 127 • Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о выполнении "Газпромом" обязательств по газу для Европы.
Министр иностранных дел Венгрии Пётр Сийярто отметил, что "Газпром" никогда не нарушал свои обязательства при работе с его страной. Соблюдались и сроки, и объёмы поставок. Более того, Сийярто отметил, что ему не известно ни об одном случае нарушений в целом при работе русских с европейскими партнёрами.
О своей позиции министр рассказал, отвечая на вопросы RT.
Жалобы части европейских политиков Пётр Сийярто объяснил нежеланием государственной корпорации направлять в Европу дополнительные объёмы газа. Однако тут следует понимать, что "Газпром" принимает не политическое, а именно коммерческое решение. Политики же выдвигают обвинения, чтобы снять ответственность с себя:
Сийярто добавил, что с "Газпромом" действительно непросто договориться, и он это знает по своему опыту. Но если договорённость достигнута, то она не будет нарушена.
Досье
Венгрия и "Газпром" в сентябре подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда "кубов" будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард - через Австрию.
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