Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Красного Креста и Красного Полумесяца.

Разговор Путина с руководителем Международной организации (МФКК) Франческо Роккой оказался продуктивным. Президент России обсудил с собеседником вопросы по вакцинации, а также возможности признания нашей вакцины в международных масштабах. Стороны также коснулись темы миграции, русского языка.

Президент заверил, что власти сделают всё для поддержки русского языка в качестве рабочего в федерации.

Кроме того, по словам главы государства, в России закон о Красном Кресте должен получить правовую базу. Он согласился с Роккой в том, что данный нормативный документ востребован."Мы будем аккуратненько, спокойно двигаться в этом направлении", - сказал Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

О вакцинации

Россия, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса, до сих пор не получила международного сертификата. Несмотря на все заверения ВОЗ, утверждение затянулось, а инспекция представителей ВОЗ в Россию ожидается лишь в январе 2022-го.

Хотя, на словах в ВОЗ демонстрируют солидарность с Россией. Так, сообщали в организации, в конце ноября 2021 года сотрудники организации встретились с представителями Российского фонда прямых инвестиций и обсудили вопрос о признании вакцины. Компания (РФПИ. - Ред.) обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины.

При этом эффективность отечественного препарата уже доказана. О чём не преминул напомнить на переговорах с Роккой Путин. Президент подчеркнул, что для победы над COVID-19 нужны объединённые усилия всего мира, из-за проблем хотя бы в одном регионе будут появляться новые штаммы.

Глава МФКК Франческо Рокка не преминул высказать благодарность властям и народу России за вклад в борьбу с коронавирусом. "Мы надеемся сотрудничать с Россией, с тем чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины "Спутник V" в других странах и на других континентах", - подчеркнул он.

Русская вакцина доказала свою эффективность и безопасность: уже около 200 млн человек вакцинировались от COVID-19 нашей вакциной, добавил в свою очередь Путин.

Правда, для привитых отечественной вакциной в мире создают препоны. А ведь, указал Путин, вакцинированные "Спутником V" не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру.

К тому же, добавил он, Россия в вопросах вакцинации от коронавируса идёт по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин. В стране ведётся борьба с предрассудками и предубеждениями, которые связаны с непринятием вакцинации как таковой. И это приносит нужный результат, указал президент.

О мигрантах

В рамках разговора собеседники также обсудили и вопрос с мигрантами. Президент России призвал главу Федерации Красного Креста обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами на белорусской границе. Он отметил, что польская сторона разгоняет мигрантов водой с пестицидами и гербицидами.

Это просто беда, посетовал глава государства. "Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем чтобы вызывать там ожоги и другие тяжёлые последствия у этих мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей", - возмутился Путин.

Что касается России, то через нашу территорию ищущие спасения в ЕС мигранты не рвутся. "Теперь что касается миграционных потоков. Ну, слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше", - сказал он на встрече с главой Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца.