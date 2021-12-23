Русские наёмники - как приманка. Запад готовится к войне в Донбассе

Политолог Юрий Кот в беседе с Царьградом прокомментировал вброс "Медузы" о русских наёмниках, которых якобы срочно собирают для командировки в Донбасс. Всё говорит о том, что это лишь прикрытие для спецоперации Запада на юго-востоке Украины.

Признанное иноагентом в России издание "Медуза"* опубликовало длинное размышление на тему создания через Москву большой группировки наёмников для командировки в Донбасс. Цель командировки неясна. Имена наёмников неизвестны. Сведения об условиях лишь приблизительные. Всё написанное - лишь со ссылкой на источники. Самая громкая часть материала - заголовок, впрочем, и он не выглядит как нечто сенсационное. В деталях о вбросе мы писали ранее.

Политолог Юрий Кот считает, что "Медуза"* могла на-гора выдать важную информацию. Впрочем, есть вероятность, что мы просто имеем дело с фейком, причём запущенным снизу, а не по заказу патронов:

Когда мы говорим о публикации в таком известном своими фейками издании, как "Медуза"*, сказанное, конечно, вызывает сомнение в достоверности. С другой стороны, это всё укладывается в ту парадигму, которую демонстрирует последние полгода вся западная креатура, все западные модераторы на территории Украины, которые явно хотят втолкнуть несчастную страну, захваченную ими восемь лет назад посредством госпереворота, в войну с Россией. И когда Запад визжит последние несколько месяцев о том, что Россия якобы готовится к войне, на самом деле это просто операция прикрытия, чтобы устроить нападение на Донбасс. Все прекрасно понимают, что Россия не даст в обиду Донбасс. И стоит задача - в случае защиты русских в Донбассе, когда Киев со своими западными кураторами пойдёт в наступление, превратить Россию в агрессора.

Высказался Кот и о том, как начиналась война в Донбассе. Тогда также пригодились зачинщики, поскольку ВСУ в первое время устраивали демарши, отказывались стрелять:

Было очень много демаршей, много саботажа. И для того чтобы развязалась реальная бойня, Александр Турчинов (в 2014 году и.о. президента Украины, а далее первый вице-премьер Украины - ред.) вместе со своими подельниками амнистировал 10 тысяч уголовников, подавляющее большинство которых были рецидивистами с уже изменённым сознанием. И как только эти уголовники появились на линии фронта, началась бойня, пошли гробы.

* "Медуза" - внесено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.