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Русские наёмники - как приманка. Запад готовится к войне в Донбассе
23 декабря 2021, 03:05 • 77 • Политика
Политолог Юрий Кот в беседе с Царьградом прокомментировал вброс "Медузы" о русских наёмниках, которых якобы срочно собирают для командировки в Донбасс. Всё говорит о том, что это лишь прикрытие для спецоперации Запада на юго-востоке Украины.
Признанное иноагентом в России издание "Медуза"* опубликовало длинное размышление на тему создания через Москву большой группировки наёмников для командировки в Донбасс. Цель командировки неясна. Имена наёмников неизвестны. Сведения об условиях лишь приблизительные. Всё написанное - лишь со ссылкой на источники. Самая громкая часть материала - заголовок, впрочем, и он не выглядит как нечто сенсационное. В деталях о вбросе мы писали ранее.
Политолог Юрий Кот считает, что "Медуза"* могла на-гора выдать важную информацию. Впрочем, есть вероятность, что мы просто имеем дело с фейком, причём запущенным снизу, а не по заказу патронов:
Высказался Кот и о том, как начиналась война в Донбассе. Тогда также пригодились зачинщики, поскольку ВСУ в первое время устраивали демарши, отказывались стрелять:
* "Медуза" - внесено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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