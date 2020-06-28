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Русские наступают! Плановый полёт российских Ту-142 над Норвежским морем вызвал переполох в НАТО
28 июня 2020, 16:00 • 132 • Политика
Три российских противолодочных самолёта Ту-142, которые совершили плановый полёт над водами Норвежского и Баренцева морей, вызвали переполох в НАТО. В соцсетях напомнили давний страх американцев: "Русские наступают!"
Как сообщило Минобороны России, Ту-142 не нарушали границ других государств и выполняли все международные правила. Тем не менее напуганные США и Норвегия, являющиеся членами НАТО, подняли в воздух истребители для сопровождения российских самолётов.
В ведомстве также добавили, что в субботу Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами северной части Тихого океана.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 отпугнул американские самолёты-разведчики, которые приближались к российской границе. В Минобороны подчеркнули, что дежурные силы ПВО Южного военного округa своевременно раскрыли план действий самолётов-разведчиков ВВС США нaд нейтральными водами Чёрного моря.
Отметим, что США ранее анонсировали выход из Договора по открытому небу, который разрешает разведывательные полёты в воздушном пространстве стран-подписантов. В Вашингтоне объяснили это тем, что русские якобы следили за президентом США Дональдом Трампом с воздуха.
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