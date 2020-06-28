Русские наступают! Плановый полёт российских Ту-142 над Норвежским морем вызвал переполох в НАТО

Как сообщило Минобороны России, Ту-142 не нарушали границ других государств и выполняли все международные правила. Тем не менее напуганные США и Норвегия, являющиеся членами НАТО, подняли в воздух истребители для сопровождения российских самолётов.

В ведомстве также добавили, что в субботу Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами северной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 отпугнул американские самолёты-разведчики, которые приближались к российской границе. В Минобороны подчеркнули, что дежурные силы ПВО Южного военного округa своевременно раскрыли план действий самолётов-разведчиков ВВС США нaд нейтральными водами Чёрного моря.

Отметим, что США ранее анонсировали выход из Договора по открытому небу, который разрешает разведывательные полёты в воздушном пространстве стран-подписантов. В Вашингтоне объяснили это тем, что русские якобы следили за президентом США Дональдом Трампом с воздуха.