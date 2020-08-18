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Русские нашли третий способ: Forbes восхитила смекалка российских подводников в Арктике

18 августа 2020, 20:35  •  133 • Политика
Эксперт Forbes высоко оценил решения России в Арктике. Речь идёт о проблеме запуска баллистических ракет из-под толщи льда. Раньше было лишь два способа это сделать. Русские нашли третий способ, пишет американский журнал.
Атомные подводные лодки России теперь могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками прямо сквозь арктические льды. Об этом со смесью страха и восхищения пишет американский журнал Forbes.
Отмечается, что Арктика всегда была идеальным местом для атомных субмарин. Лёд толщиной до пяти метров надёжно скрывает атомоходы от противолодочных самолётов и спутниковых систем слежения. Кроме того, от Северного полюса Земли начинаются оптимальные траектории межконтинентальных баллистических ракет.
Однако есть у Арктики и один довольно значительный недостаток. Речь идёт о проблеме запуска ракет через тот самый пятиметровый слой льда. До недавнего времени было лишь два способа решить эту проблему. Первый заключался в поиске полыньи, а второй предполагал и взлом льда корпусом субмарины. И оба этих способа не очень надёжны.
Полыньи нужного размера может просто не оказать в момент, когда поступит приказ об атаке. А пролом льда корпусом грозит целым рядом проблем, начиная от возможных повреждений подлодки и заканчивая выдачей своей позиции, что грозит немедленным уничтожением.
Однако российские моряки нашли третий способ. Он заключается в использовании так называемой ракеты-ледокола. Перед основным запуском производится пуск ракеты поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Она проделывает во льду дыру нужного размера, и субмарина спокойно запускает баллистическую ракету, даже не поднимаясь на поверхность.
Страна, чьи подводные лодки смогут оставаться скрытыми подо льдом - и при этом запускать противокорабельные ракеты или ракеты для ударов по наземным целям - получит преимущество, - делает вывод Forbes.

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