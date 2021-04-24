Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза

В большой политике всё чаще вспоминают про "красные линии". Вот и президент Франции Эммануэль Макрон решил, что Западу пора начертить их для России. Но только у нашей страны есть собственные "карандаши", в том числе красные, о чём и напомнил Владимир Путин. Об этом в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина беседовала с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым и политическим обозревателем "КП" Андреем Барановым.

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал Запад очертить "красные линии" во взаимодействии с Россией. Не прошло и двух дней, как карандаш из рук француза выбил Владимир Путин. Во время послания Федеральному Собранию президент России чётко дал понять Европе и США, что высокомерный тон в отношении нашей страны недопустим:

Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.

Елена Афонина: Где пройдёт эта красная линия, о которой говорил наш президент? Этот вопрос мы обсудим с гостями в студии. Но начать беседу хотелось бы немного с другого.

Путин выбил карандаш из рук Эммануэля Макрона, попытавшегося начертить красные линии для России: "Мы будем определять сами, где им проходить". Фото: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS. Путин выбил карандаш из рук Эммануэля Макрона, попытавшегося начертить красные линии для России: "Мы будем определять сами, где им проходить". Фото: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS.

Владимир Путин смог одной цитатой из книги британского писателя Редьярда Киплинга охарактеризовать ситуацию в системе международных отношений:

Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена.

Бег Табаки за Шерханом

Обращаясь к политическому обозревателю "Комсомольской правды" Андрею Баранову, ведущая задала вопрос:

– Мы сейчас стали свидетелями очередного, так сказать, "побега" Табаки за Шерханом? Речь идёт о Чехии, конечно.

Андрей Баранов: И из Праги раздался очередной вопль: "А мы самые сильные!" При этом они оглянулись за океан – смотрят ли на них? Да, смотрят. Только что назначенный чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек объявил, что Чехия высылает ещё больше дипломатов из посольства России для того, чтобы "уравнять счёт". Это очередной недружественный шаг через красную линию.

До этого Чехия демонстративно исключила Росатом из тендера на расширение атомной станции "Дукована", построенной ещё Советским Союзом. Эта АЭС, на которой стоят четыре советских реактора, входит в пятёрку самых безопасных в Европе. Кроме этого, они потребовали вернуть часть земли нашего посольства в Праге.

И вот – очередной демарш с высылкой сотрудников посольства России. По-моему, все красные линии они уже перешли. Я, на месте наших властей, для начала часть улицы Фучика напротив чешского посольства назвал бы улицей Маршала Конева.

– Напомню, в Праге есть площадь Бориса Немцова.

А.Б.: Да ещё не где-нибудь, а в Бубенече, рядом с посольством России.

– Мы видим, как развивается дипломатический скандал с Чехией. Они же нам ещё и ультиматумы пытаются выставлять – мол, верните наших дипломатов в Москву. Ещё и время назначают "для исполнения", а иначе…

А.Б.: Это абсурд. Такие заявления официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "маразматическим парадом" и желанием чехов "Кафку сделать былью". Так сказать, внедрить в политику сказочный сюрреализм.

Кафку сделали былью?

Обращаясь к руководителю Бюро военно-политического анализа Александру Михайлову, Елена Афонина спросила:

– Кстати, по поводу сюрреализма. Что можно сказать о поводе, который чехи выбрали для скандала, – взрывы на складе 2014 года?

Александр Михайлов: Два слова по поводу самой Чехии. Точнее, по поводу чешских властей – так будет правильнее. Сами чехи неплохо относятся к русскому народу.

– Простите, а разве не они кетчупом заливали посольство нашей страны?

А.М.: Вы же знаете, как это всё работает. Есть фонды, которые оплачиваются западными кошельками. Они нанимают провокаторов, выполняющих любые задачи. Но я хотел о другом сказать. К сожалению, чешские партнёры вступили на тот же неправильный путь, на который до этого вступили другие восточноевропейские государства, в том числе Польша, Румыния и страны Прибалтики.

Заметьте, что государства Западной Европы сами не вступают в такие "табакиподобные" отношения с США, они не превращаются в шестёрок США. Они в рамках объединённой Европы пытаются как-то налаживать взаимовыгодные коммуникации с Вашингтоном. Это отличает их от западнославянских государств, которые когда-то были в составе Организации Варшавского договора.

Теперь Запад использует их в качестве идеологических инструментов, старается поднять в этих странах волну русофобии. И как раз тема взрывов на складе боеприпасов используется, чтобы посеять в сознании простых жителей этих стран образ "страшной России", которая всех травит, взрывает и так далее.

Где пройдёт эта красная линия, о которой говорил наш президент? Об этом в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина беседовала с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым и политическим обозревателем "КП" Андреем Барановым. Скриншот: Царьград.

– Может быть, они и ставили себе такую цель, но получилось совсем нелепо. А уж фамилии Петров и Боширов, ставшие нарицательными, сделали ситуацию совсем уж нелепой.

А.Б.: Ты же знаешь этот мем из интернета, что у России есть только два настоящих союзника – Петров и Боширов?

Эти толстокожие американцы

– Но давайте перейдём к более серьёзным темам. О Табаки мы поговорили, теперь перейдём к самому Шерхану. Слова нашего президента по поводу Киплинга были не просто услышаны в США, но и прокомментированы: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США всё сказанное на свой счёт не воспринимают.

Мы не воспринимаем на свой счёт любые высказывания президента Путина. У нас толстая кожа.

А.Б.: Я сегодня специально посмотрел в словаре американского сленга, может быть, есть какое-то другое значение у этой фразы про "толстую кожу", но ничего не нашёл. Что говорила эта женщина, нередко сложно понять, она производит странное впечатление. Видимо, Псаки хотела сказать: нас не трогают ваши нападки. Но ведь это не нападки, это была констатация факта. Ведь именно так события и развиваются.

«Западные партнёры преисполнены фантазий»: Захарова об учениях России, ситуации с Навальным и вакцинации от COVID-19 Посол США вчера утром покинул Москву, сел в самолёт и улетел в Вашингтон за консультациями. Обычно это происходит, когда одна страна хочет показать недовольство другой страной. Здесь же всё ровно наоборот: американский посол Джон Салливан отправился за океан по настоятельной рекомендации из Кремля. Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал ему "съездить в Америку и провести серьёзные, обстоятельные консультации. Мы вас не держим.

Салливан сопротивлялся неделю, оттягивая свой отъезд. Это понятно: уехать сразу – значит признать, что ему указали на дверь. Но уехать всё равно пришлось, хотя и с оптимистическим обещанием вернуться через несколько недель после обсуждения с администрацией президента США Джо Байдена отношений двух стран. Причём он сказал, что вернётся ещё до встречи президентов России и США. То есть он рассчитывает, что эта встреча состоится.

Но в целом ситуация напряжённая. После введения новых санкций против России из США выслано 10 сотрудников нашей дипмиссии в Вашингтоне. В ответ МИД России выдворил 10 американских дипломатов, а оставшимся запретили свободно перемещаться по стране. Это дипломатический зеркальный ответ.

– К чему это может привести в итоге? Когда мы наблюдаем подобное бодание – вы забираете своих, мы забираем своих. Да и вся эта история с Европой в первую очередь, ну и с Америкой тоже?

А.М.: Не мы начинали этот процесс. Но на мой взгляд, мы снова наступаем на некие грабли очень позитивного и какого-то добродушного отношения к дипломатической модели общения с Россией. Ещё когда началась вся эта история со Скрипалями, нам, возможно, вообще надо было разорвать дипломатические отношения с зачинщиками. Вот тогда бы на той стороне немного задумались, а стоит ли так откровенно плясать под дудку Вашингтона и ввязываться в такие истории. Они же нас декретируют на уровне чёрного пиара.

И точно так же можно было бы сейчас окончательно разорвать дипломатические отношения с Чехией. Кому от этого было бы хуже? В целом с Европой у нас сейчас отношения, близкие к опущенному железному занавесу. А тут ещё и пандемия, которая даёт возможность с улыбкой объяснять друг другу, почему мы не пускаем в обе стороны граждан. Возможно, именно пандемия станет отправной точкой для новых дипломатических отношений России с Евросоюзом.

Европейские власти, увидев нового президента США, постарались показать свою лояльность, были и шестёрки, и Табаки – Польша, Прибалтика, теперь вот и Чехия. Так что не стоит удивляться, если завтра в Чехии, как в Румынии и Польше появятся наземные "Томагавки" и начнут приземляться американские стратегические бомбардировщики и самолёты НАТО.

Ведь заметьте, Чехия и Польша последние четверть века находились на подсосе у ЕС. А тут Евросоюз лишает их прямого финансирования, дотаций. И сейчас Табаки надеются, что, показав свою преданность Шерхану, они снова будут получать деньги.

– Мы подошли к очень важной теме. Чем Россия может ответить на эти угрозы?

А.М.: Когда Путин в 2018 году продемонстрировал миру наше новейшее оружие, он просто напомнил геополитическим противникам о том, что Россию не стоит "загонять в берлогу". Хотя на красную кнопку мы всё-таки нажмём в последнюю очередь. Мы очень договороспособны.

Но США сейчас дошли до крайней степени цинизма, они давно вышли за рамки любой демократии и стали подменять информацию фейками, американский лидер опустился до оскорбления главы другого государства.

«Получить максимальные преимущества»: почему США заявили о неготовности снять с Ирана ряд санкций Во времена холодной войны Америке уже пришлось бы нести за это ответ, её бы принудили к этому. А мы сейчас в России продолжаем делать "доброе лицо", уговаривать наших "партнёров" жить дружно. А может, пора перестать играть кота Леопольда? Продемонстрировать им что-то из наших вооружений? И построить всю эту группировку Шерханов и Табаки в шеренгу, чтобы они нам "ку" сказали с приседанием?

А.Б.: Один из видов вооружения мы уже продемонстрировали – "Кинжал" в Сирии. Это было эффектно.

А.М.: Мы его продемонстрировали против террористов. А не пора ли продемонстрировать против этих прокси американских организаций, которые с удовольствием стреляют по нашим союзникам, иногда даже гибнут наши военнослужащие?

"Зоны смерти", напугавшие американцев

К разговору в студии по скайпу подключился военный эксперт Юрий Кнутов, поэтому следующий вопрос Елена Афонина адресовала ему.

– Я думаю, не сегодня, так завтра в американской, европейской прессе появятся сообщения о том, что российские военные создают "зоны смерти". Звучит устрашающе, конечно, а речь идёт о комплексах РЭБ "Поле-21". Что это и почему такое страшное название?

Юрий Кнутов: Не такое уж страшное название, у нас вообще все названия вооружений очень мирные. А система РЭБ, о которой идёт речь, должна куполом накрыть какие-то наши военные группировки или даже города. Эта система будет воздействовать и на комплексы GPS. То есть ни авиация противника, ни крылатые ракеты, ни какие-либо беспилотники не смогут в этом районе определять координаты, а значит, нанести удар.

Таким образом мы лишаем противника самого главного – понимания того, где он сам находится и куда надо стрелять. Это оружие действительно очень эффективное, очень мощное.

Благодаря этому комплексу мы сможем накрыть куполом практически всю территорию нашей страны. Причём системам РЭБ мы добавляем ещё и систему противовоздушной обороны – комплекс С-500, который сопрягается с С-400, а также комплексы С-300В4, С-350 "Витязь" и "Панцири".

В результате получается единая система, работающая в автоматическом режиме под контролем людей и способная даже ракеты перехватывать в ближнем космосе. И это вызывает страшную панику в США: они ещё и оружие не создали, а у нас уже есть система, которая их оружие сможет поразить.

Проблема в том, что американцы и натовцы не верят, что мы применим ядерное оружие в критической ситуации. Они почему-то убеждены, что нас можно душить до тех пор, пока мы не сдадимся, но красную кнопку не нажмём. И это, я считаю, серьёзная проблема. Но убеждать их с помощью ядерного удара, я бы не стал, конечно.

Взорвать Царь-бомбу? Всё равно не поймут!

– А как тогда продемонстрировать, что мы не белые и пушистые, как о нас думают, и что и наша риторика изменилась? МИД уже жёстко говорит, что Америка не наш союзник – Америка наш враг! Это было сказано чётко.

Ю.К.: В своё время Хрущёв сделал интересную вещь – он взорвал Царь-бомбу на Новой Земле. Ударная волна от этого взрыва несколько раз обогнула землю, где-то увеличилась радиация и так далее, последствия были страшные. Этот взрыв мощностью примерно в 50 мегатонн почувствовала вся Земля. А Хрущев тогда чётко сказал: если потребуется, мы и 100-мегатонную взорвали бы, но боимся, что земной шар просто треснет.

«Геополитическая жадность»: в Пентагоне вновь заявили о растущей «угрозе» со стороны России и Китая Вот такой удар по какому-нибудь безлюдному острову "партнёры" поняли бы и подумали бы о том, что с Россией надо считаться. А они играют в высылки дипломатов. Кстати, о том, что у них в России бизнес есть, почему-то чехи не думают. А ведь вылетят, как пробка из шампанского.

А.Б.: Во-первых, не надо нам демонстрировать таким образом нашу силу, как мне кажется. Мир просто испугается, не поймёт. А во-вторых, я вчера позвонил в Германию политологу Александру Рару и попросил его прокомментировать международную часть послания, дойдёт ли посыл Владимира Путина о том, что нас не надо загонять в угол. И Рар ответил: нет, не дойдёт. Потому что вся западная пресса превратилась в пропагандистов, они любую информацию препарируют так, как им надо. И удар по острову – тоже.

И дело не только в прессе, которая работает на обывателя, но и в экспертах, которые обслуживают высшее руководство той же Германии, канцлера Ангелу Меркель. Рар сказал мне буквально следующее: "Я разочаровался в этих экспертах, большинство из них сейчас мыслят в категориях пресловутой гибридной войны и соответствующим образом выдают рекомендации правительству". Отсюда и заявления госпожи министра обороны Германии с труднопроизносимой фамилией по поводу "Северного потока – 2", что надо его закрыть и вообще нужен ли нам этот газ и что надо сделать, чтобы газопровод уничтожить политически.