Русские направили ВДВ. Полный текст сообщения секретариата ОДКБ о миссии в Казахстан

Секретариат ОДКБ озвучил своё решение об отправке миротворцев в Казахстан. Ранее в республике сообщили, что обратились к союзникам по линии ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации в стране.

В ОДКБ подтвердили направление миротворцев в Казахстан для урегулирования ситуации в республике. В полном сообщении секретариата ОДКБ говорится, что решение союзников принято 6 января. Ранее власти Казахстана обратились за поддержкой к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности.

В секретариате ОДКБ уточнили, что миротворческая миссия будет носить временный характер. Для стабилизации ситуации в республике были направлены силы России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Отмечается, что миротворцы будут охранять государственные и военные объекты в Казахстане, а также окажут содействие силам правопорядка в республике.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении секретариата.

Отмечается, что уже сейчас самолётами военно-транспортной авиации ВКС России ведётся переброска в Казахстан русского миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.