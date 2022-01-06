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Русские направили ВДВ. Полный текст сообщения секретариата ОДКБ о миссии в Казахстан

06 января 2022, 12:25  •  302 • В мире
Секретариат ОДКБ озвучил своё решение об отправке миротворцев в Казахстан. Ранее в республике сообщили, что обратились к союзникам по линии ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации в стране.
В ОДКБ подтвердили направление миротворцев в Казахстан для урегулирования ситуации в республике. В полном сообщении секретариата ОДКБ говорится, что решение союзников принято 6 января. Ранее власти Казахстана обратились за поддержкой к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности.
В секретариате ОДКБ уточнили, что миротворческая миссия будет носить временный характер. Для стабилизации ситуации в республике были направлены силы России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Отмечается, что миротворцы будут охранять государственные и военные объекты в Казахстане, а также окажут содействие силам правопорядка в республике.
"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении секретариата.
Отмечается, что уже сейчас самолётами военно-транспортной авиации ВКС России ведётся переброска в Казахстан русского миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

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