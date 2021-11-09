Русские наблюдают, как США готовят спецоперацию Киева в Донбассе

В Минобороны России указали на тревожные действия США, которые вместе с партнёрами по НАТО изучают предполагаемый сценарий военных действий в Чёрном море на случай спецоперации Киева в Донбассе.

Секретные переговоры президента России Владимира Путина с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом не изменили позиций Москвы. Нам по-прежнему претит присутствие кораблей ВМС США в Чёрном море. И мы по-прежнему считаем действия Вашингтона тревожными. И, чтобы снять тревогу, русские продолжат наблюдать за гостями предельно внимательно. Это краткое изложение свежего заявления Министерства обороны России. А теперь расширим сказанное.

Шумиха ради Киева

Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США находится в акватории Чёрного моря с 30 октября. Кроме того, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, а 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США, сообщили в Минобороны России.

6 ноября русские военные зафиксировали полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над акваторией Чёрного моря на удалении порядка 100 километров от госграницы России, пишут РИА ФАН.

Американские корабли прибыли в акваторию Чёрного моря для участия в многонациональном учении, организованном в Европе. Однако действия США не являются плановыми. Более того, мы наблюдаем, как американцы создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от границы России.

Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины, - считают в Минобороны.

С учётом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке. И это русские также прекрасно понимают. Потому продолжают наблюдение, чтобы ни один из перечисленных участников действа не наделал ошибок.

Секреты ЦРУ и украинский вопрос

Кстати говоря, тема Украины затрагивалась на уже упомянутой встрече Владимира Путина с главой ЦРУ. Как уточнил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, речь в том числе шла о конфликте в Донбассе. И директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских договорённостей и соблюдения особого статуса Донбасса.

Более того, Лавров напомнил, что ранее и президент США Джо Байден подтверждал, что минские договорённости следует исполнять. Украинская сторона надеялась привлечь США в урегулирование конфликта в Донбассе в качестве стороны Минских соглашений. Но, как видим, план не задался. Вашингтон устраивает сегодняшний механизм разрешения спора. Киев же от исполнения Минских соглашений уклоняется.

Шаг навстречу или манипуляция?

Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе форума по безопасности Института Аспена вынужден был признать, что Вашингтон больше не является единственным центром устройства мира (да и являлся ли вообще?). Сегодня центры находятся в России, США и Китае, указал Милли.

Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил,

- такова цитата генерала Милли.

А дальше всё в лучших традициях США. С точки зрения Милли, триполярный мир опаснее того, что мы знали 40 и 50 лет тому назад. Планета стратегически стала менее стабильной, считает генерал.

С одной стороны, генерал Милли "протягивает руку", говоря о возможности нового союза с Россией. С другой стороны, мы видим явно не дружественные действия США в Чёрном море, у границ России. Таким образом, в данной ситуации всё сказанное американскими партнёрами придётся делить как минимум на два.