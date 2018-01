Русские на "Грэмми": Лучшее инструментальное соло и песня про Путина

Музыкальная премия "Грэмми" в этом году оказалась очень политизированной: жертвы сексуальных домогательств и всяческих дискриминаций не преминули пожаловаться на тяжесть своей жизни. Прогрессивная общественность, ранее углядевшая в церемонии вручения "Грэмми" стойкий расистский тренд на протяжении последних пяти лет, теперь может быть счастлива: в этом году одним из главных победителей стал афроамериканский рэпер Кендрик Ламар с песней против расизма. Наконец-то "искусство" мата, грубости и жестокости, которое так любят на Западе, получило должные лавры.

Одним из самых глупых и неуместных казусов "Грэмми" стала презентация ролика, где ряд артистов читает скандальную книгу Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". Под конец ролика там появляется Хиллари Клинтон, которая зачитывает фразу про то, что Дональд Трамп ест фаст-фуд из опасений быть отравленным. Впрочем, такой странный "юмор" оценили далеко не все: в частности, постпред США при ООН Никки Хейли в своём Twitter призвала не портить хорошую музыку мусором.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it.