Русские на "Грэмми": Лучшее инструментальное соло и песня про Путина

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Церемония награждения "Грэмми"-2018 запомнилась полным комплектом либеральных воплей от харассмента до мелких пакостей Хиллари Клинтон

Музыкальная премия "Грэмми" в этом году оказалась очень политизированной: жертвы сексуальных домогательств и всяческих дискриминаций не преминули пожаловаться на тяжесть своей жизни. Прогрессивная общественность, ранее углядевшая в церемонии вручения "Грэмми" стойкий расистский тренд на протяжении последних пяти лет, теперь может быть счастлива: в этом году одним из главных победителей стал афроамериканский рэпер Кендрик Ламар с песней против расизма. Наконец-то "искусство" мата, грубости и жестокости, которое так любят на Западе, получило должные лавры.

Одним из самых глупых и неуместных казусов "Грэмми" стала презентация ролика, где ряд артистов читает скандальную книгу Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". Под конец ролика там появляется Хиллари Клинтон, которая зачитывает фразу про то, что Дональд Трамп ест фаст-фуд из опасений быть отравленным. Впрочем, такой странный "юмор" оценили далеко не все: в частности, постпред США при ООН Никки Хейли в своём Twitter призвала не портить хорошую музыку мусором.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 января 2018 г.

В общем, на тех, кто хотел просто послушать музыку, вылилась вся палитра либеральных лозунгов.

В то же время премию в категории "Лучшее инструментальное соло" получил молодой русский пианист Даниил Трифонов — совершенно нескандальный и неполитичный, зато действительно талантливый. Он обошёл в этой номинации музыкантов из США, Британии, Швеции и Германии.

Пианист Даниил Трифонов. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, в категории "Лучший классический сольный альбом" был посмертно представлен и русский оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого большинство наших граждан назвали музыкантом года в конце 2017-го.

Randy Newman — Putin (Official Video)

Пользователи Рунета обратили особое внимание на награждение американского эстрадного композитора Рэнди Ньюмана за песню "Путин" в номинации "Лучшая аранжировка". Песня про то, как Владимир Путин водит трактор через Транссибирскую магистраль и управляет ядерным реактором силой мысли, покоряет женщин, любит родину и катается по берегу русского Чёрного моря, сразу стала поводом для шуток в соцсетях: наши пользователи уже ждут обвинений в очередном "русском вмешательстве", на этот раз в церемонию награждения "Грэмми". Хотя песня Ньюмана и носит довольно сатирический характер, это далеко не первый случай, когда за рубежом Владимиру Путину поют хвалебные оды. Так, в 2014 году настоящим хитом стала песня рэперов A.M.G "Go Hard Like Vladimir Putin", которые в открытую говорили о своём уважении к российскому лидеру и даже переехали жить в Россию.

Оно и неудивительно: когда свои политики вроде Хиллари Клинтон спускаются до уровня чтения гадостей на камеру, Путин с его адекватной манерой политического поведения кажется уже супергероем.

Петрова Александра