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Русские на "Грэмми": Лучшее инструментальное соло и песня про Путина
29 января 2018, 17:54 • 215 • В мире
Церемония награждения "Грэмми"-2018 запомнилась полным комплектом либеральных воплей от харассмента до мелких пакостей Хиллари Клинтон
Музыкальная премия "Грэмми" в этом году оказалась очень политизированной: жертвы сексуальных домогательств и всяческих дискриминаций не преминули пожаловаться на тяжесть своей жизни. Прогрессивная общественность, ранее углядевшая в церемонии вручения "Грэмми" стойкий расистский тренд на протяжении последних пяти лет, теперь может быть счастлива: в этом году одним из главных победителей стал афроамериканский рэпер Кендрик Ламар с песней против расизма. Наконец-то "искусство" мата, грубости и жестокости, которое так любят на Западе, получило должные лавры.
Одним из самых глупых и неуместных казусов "Грэмми" стала презентация ролика, где ряд артистов читает скандальную книгу Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". Под конец ролика там появляется Хиллари Клинтон, которая зачитывает фразу про то, что Дональд Трамп ест фаст-фуд из опасений быть отравленным. Впрочем, такой странный "юмор" оценили далеко не все: в частности, постпред США при ООН Никки Хейли в своём Twitter призвала не портить хорошую музыку мусором.
В общем, на тех, кто хотел просто послушать музыку, вылилась вся палитра либеральных лозунгов.
В то же время премию в категории "Лучшее инструментальное соло" получил молодой русский пианист Даниил Трифонов — совершенно нескандальный и неполитичный, зато действительно талантливый. Он обошёл в этой номинации музыкантов из США, Британии, Швеции и Германии.
Пианист Даниил Трифонов. Фото: www.globallookpress.com
Кроме того, в категории "Лучший классический сольный альбом" был посмертно представлен и русский оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого большинство наших граждан назвали музыкантом года в конце 2017-го.
Пользователи Рунета обратили особое внимание на награждение американского эстрадного композитора Рэнди Ньюмана за песню "Путин" в номинации "Лучшая аранжировка". Песня про то, как Владимир Путин водит трактор через Транссибирскую магистраль и управляет ядерным реактором силой мысли, покоряет женщин, любит родину и катается по берегу русского Чёрного моря, сразу стала поводом для шуток в соцсетях: наши пользователи уже ждут обвинений в очередном "русском вмешательстве", на этот раз в церемонию награждения "Грэмми". Хотя песня Ньюмана и носит довольно сатирический характер, это далеко не первый случай, когда за рубежом Владимиру Путину поют хвалебные оды. Так, в 2014 году настоящим хитом стала песня рэперов A.M.G "Go Hard Like Vladimir Putin", которые в открытую говорили о своём уважении к российскому лидеру и даже переехали жить в Россию.
Оно и неудивительно: когда свои политики вроде Хиллари Клинтон спускаются до уровня чтения гадостей на камеру, Путин с его адекватной манерой политического поведения кажется уже супергероем.
Петрова Александра
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