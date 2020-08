Русские мультики стали реальностью: США судорожно ищут ответ

Автор:

Александр Цыганов

В статье Криса Осборна, нового редактора отдела защиты национальных интересов в американском издании "Национальный интерес", бывшего эксперта Пентагона, главное – тон. Не смысл, а тон. Таким тоном в советские времена рассказывали о готовности защитить завоевания социализма в ответ на происки империализма. То есть не волнуйтесь, трудящиеся, у нас всё под контролем и на всякое подлое нападение мы ответим сокрушительным ответом. Для того у нас есть достаточно ракет и всего прочего.

Вот, собственно, в этом всё содержание – и тон – статьи Осборна в военно-политическом экспертном журнале США и заключается.

И оно бы ничего – если бы речь не шла о Соединённых Штатах. Ведь для военной политики этого государства само понятие "ответ" – нонсенс! Все годы это государство исходило из доктрины агрессии и интервенций и оформляло это на всех уровнях идеологии – от по-американски туповатых широких масс до всё понимающих элит высших эшелонов. Что касается нас, то оно, по крайней мере весь XX век, то "отбрасывало коммунизм", то "защищало свободный мир", то останавливало "русскую агрессию на передовых рубежах". В последние годы это государство борется против "гибридной войны, развязанной русскими". Уже в 500 километрах от первой русской столицы борется и в 100 – от второй.

И как на этом фоне прочитать вот такое?

Если американские ядерные пусковые установки, МБР или даже наземные стратегические бомбардировщики с ядерным оружием будут выведены из строя или уничтожены, у США всё ещё есть доступные варианты для ответных действий. Это означает, что атакующий, даже если он будет обеспечен десятками быстро движущихся, разрушительных гиперзвуковых ядерных вооружений, всё равно будет подвергаться риску полного ядерного уничтожения по одной конкретной причине – атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

Они уже не задираются! Они лишь уныло бурчат что-то про ответ от атомных субмарин!

Что же подвигло американского военного обозревателя на этакую-то сдержанность?

Действительно ли у России есть гиперзвуковая ракета с ядерным оружием?

Такой вопрос задаёт Осборн в заголовке своей статьи.

Напомним: все два с половиной года после объявления президента Путина о том, что Россия обладает несколькими видами гиперзвуковых ракет, американская пропаганда пыталась то осмеять, то подвергнуть сомнению заявления русского лидера – между прочим, не в частной беседе, а в выступлении перед Федеральным Собранием.

Все годы США исходили из доктрины агрессии и интервенций и оформляли это на всех уровнях идеологии. Фото: US-Navy / Globallookpress

Американец всё ещё боится признать прямо: да, такое оружие у русских есть. Он ещё задаётся вопросом: "Действительно ли у России есть ядерная гиперзвуковая ракета, способная двигаться со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, чтобы мгновенно уничтожать цели, пробивать противовоздушную оборону и сокрушать врагов, прежде чем появится шанс ответить?" Но он уже без издёвки и критики ссылается на "Российскую газету", которая "говорит "да", добавляя, что Россия завершила "опытно-конструкторские работы по созданию ракетных комплексов "Авангард" с разгонно-скользящим аппаратом, способным преодолевать существующую и будущую противоракетную оборону".

Напомним, что такое "Авангард". Это именно комплекс, состоящий (пока) из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, оснащённой вместо обычной боевой части ядерной разгонно-скользящим (его ещё называют разгонно-глиссадным) аппаратом "Авангард". Насколько можно судить из заявлений Министерства обороны России и открытой печати, аппарат представляет собою этакую плоскую ракету в виде планёра-глайдера, которая на скорости 20 Махов устремляется к цели по одной ей ведомой непредсказуемой траектории. Как утверждают военные, такой разгонно-глиссадный аппарат способен, маневрируя по траектории и высоте, обойти любую противоракетную оборону, попросту сбивая ей "прицел". С изделием, летящим по ломаной траектории, вообще справиться трудно, а уж со свободно глиссирующим в атмосфере гиперзвуковым глайдером летящая по прямой американская противоракета сделать ничего не может даже теоретически.

Интересные вопросы

Американский эксперт не может этого не признать, несмотря на тоталитарное управление прессой, практикуемое в США. И Осборн осторожно отворачивает от мейнстрима: "И даже в этом случае – действительно ли это так сильно меняет игру, учитывая, как американские военные могли бы ответить?"

А как ответить, если сам же автор пишет: "Главное преимущество гиперзвуковика – это, конечно же, время, способность лишить противника всякой способности к ответу". Это, признаёт он далее, "безусловно, создаст технические и стратегические проблемы для обороны США, поскольку у радаров ПВО просто не будет времени найти и отследить приближающуюся ракету".

Всё! Что называется, приплыли: Осборну на этот вызов ответить нечем, так как на него нечем ответить самим Соединённым Штатам. Но советских… э-э, то есть американских людей нельзя лишать надежды. И ответ на необоримый "Авангард" появляется: "Скрываясь под водой в стратегически важных водах по всему миру, американские подводные лодки в любой момент могут уничтожить целые страны с помощью ядерных ракет". И тут же эксперт умножает надежду: "Подводные лодки, само собой разумеется, скорее всего, не могут быть обнаружены, выцелены или уничтожены воздушным гиперзвуковым оружием".

Отметим это замешательство даже в мыслях эксперта: "само собой, скорее всего" ("it goes without saying, could most likely not be found". А отражает оно примечательный тренд, который уже явственно отмечается в той американской прессе, что ещё не для "выше пояса", но уже для "выше шеи". В сообщениях о новинках вооружения и вообще о военной сфере в России регулярно проскакивает не артикулированное, но явственное опасение: "Что ещё могут придумать эти русские?"

Когда ответить нечем

Собственно, вот эта тенденция и просматривается столь явственно в материале The National Interest. В общем, далеко не глупому эксперту просто не приходит в голову ничего, кроме воспоминаний о том, что "ВМС США в настоящее время эксплуатируют 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Огайо", способных в любое время вести огонь ядерным оружием Trident II D5". И бедный Осборн вынужден размахивать обоими кулаками, словно деревенский увалень в драке: "Они могут обеспечить полное и немедленное уничтожение любой нации, которая начнёт ядерную атаку на США. "Учитывая это, имеет ли смысл для России рассматривать возможность стрельбы ядерным гиперзвуковым оружием по США, даже если бы они были в состоянии пробить противоракетную оборону".

ВМС США в настоящее время эксплуатируют 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Огайо". Фото: The Mariner 4291 / Shutterstock.com

Знака вопроса не стоит, из чего невольно приходится делать вывод, что былой деревенский забияка узрел, что мельничный размах кулаками не спасает его от болезненного тычка в печень. И, по сути, перешёл к угрозам "старшим братом", который вот сейчас придёт и наподдаёт всем обидчикам.

Но, по совести, это и есть сдача. Капитуляция, если по-взрослому. Перевод дискуссии на другой уровень. Но, собственно, на этом уровне никакой дискуссии давно нет. Американец упоминает 14 АПЛ типа "Огайо"? Хорошо, но этим устаревшим (постройка 1984–1997 годов) лодкам у России противостоят 7 ПЛАРБ сравнимого с ними проекта 667БДР и 667БДРМ ("городская" серия), 1 "Акула" проекта 941УМ и 4 сверхсовременных АПЛ проектов 955 и 955А ("княжья" серия). По сути – паритет. А значит – не аргумент. Ибо эти русские лодки тоже "могут обеспечить полное и немедленное уничтожение любой нации, которая начнёт ядерную атаку" на Россию.

В общем, ничего не остаётся бедному американцу, кроме как с искусственным энтузиазмом заявлять:

Американские военные и промышленные новаторы работают над новыми инновациями, направленными на создание "непрерывного трека" по перехвату гиперзвуковых вооружений на больших расстояниях, независимо от их высокой скорости. Во многом это увязывается с усовершенствованными сетями, со встроенными в спутники датчиками и со связью через границы внутри и за пределами земной атмосферы.

В переводе с энтузиастического на практический язык это означает: американские новаторы ищут способы обнаружения русских гиперзвуковых ракет, но чем сбивать их, не знают. Разве что фейсбуком.