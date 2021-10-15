Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Русские моряки вытеснили эсминец США со своей территории. Официальное заявление

15 октября 2021, 17:20  •  186 • Политика
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море близ Владивостока, сообщает российское Минобороны.
Министерство обороны России выпустило официальное заявление о незаконных действиях США. Русским порякам пришлось вытеснить американский эсминец Chafee, который пытался нарушить границы России и не реагировал на предупреждения. А теперь по порядку.

Что произошло

Американский эсминец Chafee двигался близ Владивостока и пытался пересечь границу России. Русские моряки обратили внимание оппонентов на незаконные действия. Более того, оповестили американцев, что район закрыт для судоходства в связи с проведением стрельб в рамках учений России и Китая - в диалог вступил экипаж нашего корабля "Адмирал Трибуц".
Безусловно, американские моряки могли бы подвергнуться опасности, пересекая территорию, где проводятся учения. И, тем более, нарушая международное право. Однако проявленная русскими забота оказалась неинтересна команде Chafee.

Реакция США и действия русских

Собеседники русских моряков на борту эсминца Chafee дали понять, что не намерены менять курс. И, более того, начали сигнализировать о том, что поднимают с борта вертолёт. Мол, в таких условиях "Адмирал Трибуц" просто не может принуждать их развернуться. Оказалось может.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался, - говорится в сообщении Министерства обороны России.
Остаётся лишь добавить, что указанный инцидент произошёл с 10:00 утра по московскому времени (вечером с 17:00 до 17:50 по местному времени). Официальные представители американского флота пока не комментировали произошедшее. В то же время, представители Министерства обороны России отдельно добавили, что "действия экипажа американского эсминца Chafee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов и соглашения России и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в небе над ним 1972 года".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





186
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 13:15
"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.