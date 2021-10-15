Русские моряки вытеснили эсминец США со своей территории. Официальное заявление

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море близ Владивостока, сообщает российское Минобороны.

Министерство обороны России выпустило официальное заявление о незаконных действиях США. Русским порякам пришлось вытеснить американский эсминец Chafee, который пытался нарушить границы России и не реагировал на предупреждения. А теперь по порядку.

Что произошло

Американский эсминец Chafee двигался близ Владивостока и пытался пересечь границу России. Русские моряки обратили внимание оппонентов на незаконные действия. Более того, оповестили американцев, что район закрыт для судоходства в связи с проведением стрельб в рамках учений России и Китая - в диалог вступил экипаж нашего корабля "Адмирал Трибуц".

Безусловно, американские моряки могли бы подвергнуться опасности, пересекая территорию, где проводятся учения. И, тем более, нарушая международное право. Однако проявленная русскими забота оказалась неинтересна команде Chafee.

Реакция США и действия русских

Собеседники русских моряков на борту эсминца Chafee дали понять, что не намерены менять курс. И, более того, начали сигнализировать о том, что поднимают с борта вертолёт. Мол, в таких условиях "Адмирал Трибуц" просто не может принуждать их развернуться. Оказалось может.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался, - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Остаётся лишь добавить, что указанный инцидент произошёл с 10:00 утра по московскому времени (вечером с 17:00 до 17:50 по местному времени). Официальные представители американского флота пока не комментировали произошедшее. В то же время, представители Министерства обороны России отдельно добавили, что "действия экипажа американского эсминца Chafee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов и соглашения России и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в небе над ним 1972 года".