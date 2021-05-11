Русские моряки следят за французским патрульным кораблём в Чёрном море

Русские моряки начали следить за французским патрульным кораблём в Чёрном море. В последний раз судно заходило в Черноморский регион осенью 2019 года, чтобы оказать поддержку Украине.

Черноморский флот России приступил к слежению за перемещениями французского патрульного корабля Commandant Birot. Об этом во вторник заявили в Национальном центре управления обороной России.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря 11 мая 2021 года, - говорится в сообщении.

Отметим, что в последний раз Commandant Birot появлялся в водах Чёрного моря в ноябре 2019 года. Тогда он заходил в порт Одессы, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Силы НАТО вынуждены постоянно менять корабли в Чёрном море, поскольку на них распространяются ограничения конвенции Монтрё. Данный документ ограничивает время присутствия военных кораблей нечерноморских стран в Чёрном море. Кроме того, он обязывает страны заранее предупреждать Турцию о проходе через Босфор и Дарданеллы.