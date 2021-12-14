Русские моряки следят за французским фрегатом "Овернь" с ракетным оружием

Вооружённый управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашёл в Чёрное море.

Черноморский флот помогает французскому фрегату "Овернь", зашедшему в Чёрное море, не нарушить нормы международного права. Русские моряки внимательно следят за передвижениями корабля, о чём сообщили в Национальном центре управления обороной.

Стоит отметить, что корабль "Овернь" несёт ракетное оружие. Цели визита французских гостей не раскрываются.

По мере обновления информации мы будем рассказывать о развитии событий.