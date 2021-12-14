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Русские моряки следят за французским фрегатом "Овернь" с ракетным оружием

14 декабря 2021, 12:00  •  97 • Политика
Вооружённый управляемыми ракетами фрегат Франции "Овернь" зашёл в Чёрное море.
Черноморский флот помогает французскому фрегату "Овернь", зашедшему в Чёрное море, не нарушить нормы международного права. Русские моряки внимательно следят за передвижениями корабля, о чём сообщили в Национальном центре управления обороной.
Стоит отметить, что корабль "Овернь" несёт ракетное оружие. Цели визита французских гостей не раскрываются.
По мере обновления информации мы будем рассказывать о развитии событий.

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