Русские моряки берут на вооружение бесшумных разведчиков - уникальные подлодки

Тихоокеанский флот к 2024 году пополнят шесть субмарин проекта 636.3. Ранее этих бесшумных разведчиков для нашего флота не закупали.

Министерство обороны России согласовало план поставки дизель-электрических подводных лодок по проекту 636.6 на Тихоокеанском флоте. По информации собеседников "Известий", перевооружение наших подлодок в Приморье завершится к 2024 году. К этому моменту службу во Владивостоке в составе 19-й бригады будут нести шесть субмарин указанного класса.

Ранее предполагалось, что лодки проекта 636.6 будут поставляться в страны Организации Варшавского договора. Однако после было решено закупать подлодки и для нашего флота.

Указанные подлодки считаются одними из самых бесшумных в мире. Длина лодки составляет 74 метра, она способна развивать скорость до 20 узлов. Но главное, такие подлодки многозадачны - они способны уничтожать цели как под водой, так и на воде. Лодки проекта 636.6 способны быть разведчиками и патрулировать прибрежные воды.