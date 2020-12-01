Русские миротворцы уже не пугают? Украина снова грезит "карабахским сценарием" для Донбасса

По словам Арестовича, Киев должен брать пример с Азербайджана, который "блестяще" решил проблему с Нагорным Карабахом. Военный эксперт считает, что такой же сценарий должен сработать и с Донбассом.

Арестович отметил, что Киев "ведёт борьбу за умы жителей народных республик", открывая КПП и Центры оказания административных услуг. По его данным, 620 тысяч жителей Донбасса получают украинские пенсии, однако этого мало.

В эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что нужно, чтобы украинская армия была готова начать операцию, а также, чтобы сами украинцы одобряли реинтеграцию Донбасса.

Призывы реализовать "карабахский сценарий" звучали на Украине и раньше. Особенно в период обострения военного конфликта в Карабахе, однако после ввода русских миротворцев спикеры "переобулись", заявляя, что Донбасс и Карабах сравнивать нельзя.