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Русские миротворцы уже не пугают? Украина снова грезит "карабахским сценарием" для Донбасса
01 декабря 2020, 18:05 • 176 • Политика
Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске, военный эксперт Алексей Арестович вновь призвал Киев реализовать "карабахский сценарий" на Донбассе. Такие заявления звучали в Незалежной и раньше, однако после ввода русских миротворцев в Карабах поутихли.
По словам Арестовича, Киев должен брать пример с Азербайджана, который "блестяще" решил проблему с Нагорным Карабахом. Военный эксперт считает, что такой же сценарий должен сработать и с Донбассом.
Арестович отметил, что Киев "ведёт борьбу за умы жителей народных республик", открывая КПП и Центры оказания административных услуг. По его данным, 620 тысяч жителей Донбасса получают украинские пенсии, однако этого мало.
В эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что нужно, чтобы украинская армия была готова начать операцию, а также, чтобы сами украинцы одобряли реинтеграцию Донбасса.
Призывы реализовать "карабахский сценарий" звучали на Украине и раньше. Особенно в период обострения военного конфликта в Карабахе, однако после ввода русских миротворцев спикеры "переобулись", заявляя, что Донбасс и Карабах сравнивать нельзя.
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