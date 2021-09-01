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Русские миротворцы подняли флаги в горячей точке на юге Сирии
01 сентября 2021, 19:30 • 258 • Политика
Русские миротворцы зашли в горячую точку на юге Сирии, где подняли флаги России и САР.
Русский спецназ и военная полиция зашли в квартал Арбин в районе Деръа-аль-Балад, который расположен возле границы с Израилем и Иорданией.
На месте подняты флаги России и Сирии, сообщает военкор портала "Русская весна".
Он отметил, что боевики, которые финансировались иностранными спецслужбами, уже начали сдавать оружие.
Отметим, что ранее между сирийскими властями и незаконными вооружёнными формированиями была достигнута договорённость. Правительственные силы создают блокпосты, русские вводят военные силы, которые исполняют роль миротворцев, а террористы прекращают огонь и сдают оружие. В обмен им гарантируют амнистию. Отказавшихся от амнистии боевиков будут вывозить в зону деэскалации Идлиб.
Идлиб остаётся единственной провинцией, которую сирийская армия ещё не контролирует в полной мере. Там сосредоточены основные силы различных террористических группировок, часть которых финансируется из-за рубежа.
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