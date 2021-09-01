Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

Русские миротворцы подняли флаги в горячей точке на юге Сирии

01 сентября 2021, 19:30  •  258 • Политика
Русские миротворцы зашли в горячую точку на юге Сирии, где подняли флаги России и САР.
Русский спецназ и военная полиция зашли в квартал Арбин в районе Деръа-аль-Балад, который расположен возле границы с Израилем и Иорданией.
На месте подняты флаги России и Сирии, сообщает военкор портала "Русская весна".
Он отметил, что боевики, которые финансировались иностранными спецслужбами, уже начали сдавать оружие.
Отметим, что ранее между сирийскими властями и незаконными вооружёнными формированиями была достигнута договорённость. Правительственные силы создают блокпосты, русские вводят военные силы, которые исполняют роль миротворцев, а террористы прекращают огонь и сдают оружие. В обмен им гарантируют амнистию. Отказавшихся от амнистии боевиков будут вывозить в зону деэскалации Идлиб.
Идлиб остаётся единственной провинцией, которую сирийская армия ещё не контролирует в полной мере. Там сосредоточены основные силы различных террористических группировок, часть которых финансируется из-за рубежа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





258
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Те...
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в рас...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.