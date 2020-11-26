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Русские миротворцы нужны Приднестровью "на 100%". А России - "воздушный мост”"

26 ноября 2020, 00:35  •  67 • Политика
Как считают эксперты, русские миротворцы нужны Приднестровью "на 100%", ибо они не дают Молдавии начать опасные авантюры. Однако России также нужно думать о том, как создать "воздушный мост" в случае начала конфликта.
Присутствие русских миротворцев на 100% необходимо Приднестровью. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил военнослужащий Миротворческих сил ПМР по имени Станислав.
По его словам, только военные России не дают политикам из Молдавии возобновить боевые действия. Сейчас обстановка в регионе остается относительно стабильной, ибо в случае нарушения в Кишинёве международных соглашений местные жители готовы взяться за оружие.
Комментируя позицию нового президента Молдавии Майи Санду, миротворец заявил, что политик не понимает, куда влезла. Она намерена добиваться вывода миротворческого контингента, забывая спросить мнения народа. Не исключено, что вместо решения проблемы Санду усугубит ситуацию, что может поставить крест на её карьере.
"Всё будет зависеть от желания Молдавии поставить точку и закрепить этот хрупкий мир. Без него противостояние может длиться ещё очень долго. Сколько - никто не знает. И если не будет МС, мира в такой обстановке не будет", - добавил миротворец.
Как добавил политолог Георгий Бовт, Майя Санду выступает за объединение Румынии и Молдавии. Вывод же русских миротворцев является частью долгосрочного плана.
Сейчас нет угрозы возобновления конфликта, однако позиция президента вполне может спровоцировать рост националистических настроений, что усугубит ситуацию в зоне замороженного конфликта. Сложность заключается в том, что небольшой миротворческий контингент отрезан от России, а снабжение через Украину затруднено. При этом имевшееся у генерала Александра Лебедя тяжёлое оружие было утилизировано ещё 20 лет назад.
"Любые враждебные действия против российских миротворцев будут рассматриваться как нападение на Россию. И в случае чего придётся организовывать "воздушный мост" через "враждебную" Украину. Иначе - никак", - добавил Бовт в колонке для газеты "Вечерняя Москва".
Ранее в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.
Не исключено, что усилится и антироссийская истерия. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.
"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.

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