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Русские мгновенно отреагировали на угрозы диверсии в портах САР

19 января 2022, 01:05  •  55 • В мире
Контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что сирийские органы безопасности узнали о готовящихся провокациях в портах Латакии и Тартусе.
В Сирии военные России ведут наблюдение за ситуацией в портах Тартус и Латакия. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Олег Журавлёв, от сирийских коллег поступили сведения о возможных диверсиях.
По словам Журавлёва, боевики из Идлибской зоны деэскалации могут устроить теракты в портах САР.
Для обеспечения безопасности командование авиабазы Хмеймим организовало патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия. Кроме того, уточнили в Центре, ведётся мониторинг обстановки подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей "Патруль" и "Тигр".
"Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - добавил Журавлёв.

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