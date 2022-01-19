Русские мгновенно отреагировали на угрозы диверсии в портах САР

Контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что сирийские органы безопасности узнали о готовящихся провокациях в портах Латакии и Тартусе.

В Сирии военные России ведут наблюдение за ситуацией в портах Тартус и Латакия. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Олег Журавлёв, от сирийских коллег поступили сведения о возможных диверсиях.

По словам Журавлёва, боевики из Идлибской зоны деэскалации могут устроить теракты в портах САР.

Для обеспечения безопасности командование авиабазы Хмеймим организовало патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия. Кроме того, уточнили в Центре, ведётся мониторинг обстановки подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей "Патруль" и "Тигр".

"Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - добавил Журавлёв.