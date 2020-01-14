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Русские мечты Поклонской и Охлобыстина совпали

14 января 2020, 20:24  •  96 • Политика
Российский актёр Иван Охлобыстин и депутат Госдумы Наталья Поклонская сошлись в видении русской мечты и считают незалежную Украину неотделимой частью России. Свою точку зрения они озвучили ведущему программы "Русская мечта" Константину Малофееву. И Охлобыстин, и Поклонская напомнили о том, что украинский народ - братский народ, с едиными историческими корнями.
В разговоре с ведущим программы Царьграда "Русская мечта" Константином Малофеевым актёр и сценарист Иван Охлобыстин заметил, что "Украина, конечно, часть империи", имея в виду Российскую империю.
"Я бы устранил само понятие об Украине, - признался собеседник заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). - Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это чистой воды был популизм. Вылился он в гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей последующей истории. В дикости какие-то. Они такие же, как мы, просто южане. Просто горячей. Они будут счастливы с нами так же, как были в Советском Союзе счастливы. Лишних трагедий, смертей им не надо".
По мнению Охлобыстина, Украине "просто не надо воли давать". Он обратил внимание на те "дикости", что за последние годы случились в Незалежной. "Стали язык придумывать, дикости какие-то, весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали", - поясняет свою мысль собеседник Малофеева.
"Незалежная? Только рядом с Россией"
О том, что незалежная Украина должна быть в составе России, рассказала в своём видении русской мечты и депутат Госдумы Наталья Поклонская. И в этом её мысли совпали с тем, о чём ранее говорил Охлобыстин. На вопрос Константина Малофеева, возможна ли реализация украинской мечты без России, без русской мечты, парламентарий тут же ответила, что "этого просто не может быть".
"Мы - один народ. Мы можем называться по-разному. Мы - Россия. Независимая Украина, нэзалэжна - она может быть незалежной Украиной. Но только рядом с Россией, - подчеркнула Поклонская. - Потому что у нас корни одни. Истоки одни. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы точно так же любим, точно так же верим. Мы имеем ценности и одну мечту - процветание наших стран. Конечно, Украина не может процветать отдельно от России. Мы должны жить в мире".
Есть и оборотная сторона ситуации. Возможно ли реализовать русскую мечту без Украины? Судя по словам депутата, нет.
"Если русскому плохо за официальной границей России, то и Россия не сможет осуществить свою мечту. Потому что мечта России - сделать так, чтобы каждому русскому человеку было удобно и комфортно жить: в добре, комфорте, радости и счастье. А если русским плохо на Украине - о каком исполнении мечты можно говорить?" - поясняет свою мысль Поклонская.
Она подчёркивает, что рассматривает Украину составной частью России. В то же время депутат обращает внимание на то, что не говорит о необходимости менять государственное устройство на Украине.
"Нет, она может быть независимой. Но Украина без России не выживет. Это её неразрывная часть, составная часть, - уверена Поклонская. - Россия огромная. Россия развивается, Россия процветает, Россия крепнет. И, конечно же, не оставит своих людей, свой народ, русскоязычный народ на Украине в беде".

"Украину России принесут олигархи"

К слову, в интервью Царьграду Охлобыстин признался, что "очень ждал окончательной интеграции Новороссии в Россию".
"Я же гражданин ДНР, мне Захарченко паспорт вручал. Я люблю этих людей. Я искренне надеюсь, что в самом скором времени их дети перестанут из подвалов в школу выходить. Закончится это безумие. Мне и украинский народ жалко тоже. Там гибнут молодые ребята. И абсурдна она, абсолютно сфабрикована история противостояния, которого нет, - пояснял актёр. - Причём ни ради кого, ни ради нашего народа, ни ради украинского".
По его мнению, всё, что творится там, - это лишь "игры олигархов", "игры больших теневых финансовых структур ".
Об Украине как об "олигархической республике" в своё время в эфире программы "Время покажет" рассказывал замглавы ВРНС. Отвечая на вопрос ведущего политического шоу Артёма Шейнина, Константин Малофеев заметил, что "разница между Россией и Украиной заключается в том, что Россия - это страна, в которой 70 процентов активов принадлежат государству".
"И у нас есть государственная мысль. На Украине этого нет вообще. Это олигархическая республика, где всё принадлежит разным олигархам, - подчеркнул заместитель главы ВРНС. - Поэтому любые их действия - это "свадьба в Малиновке". Любые действия государственной власти совершаются в интересах каких-то олигархов или против них. В данном случае это Ахметов. В следующий раз мы услышим - Коломойский, потом - Пинчук или Фирташ".
Поэтому любые государственные шаги Украины связаны с именем того или иного олигарха, добавил Малофеев. Для России же в этой ситуации, по его словам, главное - помнить, что это "свадьба в Малиновке".
"Ни на секунду нельзя забывать, что у них у всех разные интересы. Это означает, что мы разговариваем с промокашкой. Не существует государственной власти на Украине, существуют стоящие за этим олигархи. Соответственно, рано или поздно эти олигархи принесут Украину к нам в Россию, и мы её примем, потому что там наш народ. А поскольку народ там наш, это наши братья, это мы и есть, мы будем их кормить и будем поставлять туда газ и электричество, потому что нам жалко людей. А не олигархов", - резюмировал Малофеев.

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