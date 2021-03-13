Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."

Русские матрёшки устроили настоящую сенсацию на американском телешоу. Зрители захлёбываются от впечатлений и признаются, что Russian Dolls сломали им мозг и заодно все шаблоны: "Я думал, они женщины..."

Пятый сезон американского телешоу The Masked Singer (аналог нашего шоу "Маска") ознаменовался ярким событием. Два певца вышли на сцену в образах русских матрёшек. Они исполнили популярный хит Майкла Джексона, причём в конце у матрёшек, ко всеобщему удивлению, "прорезались" ноги.

Зрители США приняли номер на ура: многие отметили, что Russian Dolls обладают великолепным вокалом. Правда, из-за "гендерной принадлежности" костюмов крайне сложно угадать, кто же за ними скрывается.

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"Русские куклы поют очень хорошо, но это опять "смена пола" - я думал, они женщины, но..." - сомневается один из пользователей Twitter.

Жюри пока тоже не уверено, что знает, кто прячется в матрёшках. Однако большая часть меломанов полагает, что в куклах скрываются экс-участники популярной в 90-х группы Hanson.

"Совершенно точно, Исаак и Тейлор Хэнсон", - заявила одна из зрительниц. Впрочем, есть версия, что высокая матрёшка - певец Seal, а "короткая" - Aloe Blacc.