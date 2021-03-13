|
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
13 марта 2021, 07:20 • 62 • В мире
Русские матрёшки устроили настоящую сенсацию на американском телешоу. Зрители захлёбываются от впечатлений и признаются, что Russian Dolls сломали им мозг и заодно все шаблоны: "Я думал, они женщины..."
Пятый сезон американского телешоу The Masked Singer (аналог нашего шоу "Маска") ознаменовался ярким событием. Два певца вышли на сцену в образах русских матрёшек. Они исполнили популярный хит Майкла Джексона, причём в конце у матрёшек, ко всеобщему удивлению, "прорезались" ноги.
Зрители США приняли номер на ура: многие отметили, что Russian Dolls обладают великолепным вокалом. Правда, из-за "гендерной принадлежности" костюмов крайне сложно угадать, кто же за ними скрывается.
"Русские куклы поют очень хорошо, но это опять "смена пола" - я думал, они женщины, но..." - сомневается один из пользователей Twitter.
Жюри пока тоже не уверено, что знает, кто прячется в матрёшках. Однако большая часть меломанов полагает, что в куклах скрываются экс-участники популярной в 90-х группы Hanson.
"Совершенно точно, Исаак и Тейлор Хэнсон", - заявила одна из зрительниц. Впрочем, есть версия, что высокая матрёшка - певец Seal, а "короткая" - Aloe Blacc.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2021, 22:50
|
11 марта 2021, 11:15
|
09 марта 2021, 02:30
|
10 марта 2021, 14:15
|
07 марта 2021, 12:55
|
07 марта 2021, 22:05
|
10 марта 2021, 06:55