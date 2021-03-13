Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
Главная / В мире

Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."

13 марта 2021, 07:20  •  62 • В мире
Русские матрёшки устроили настоящую сенсацию на американском телешоу. Зрители захлёбываются от впечатлений и признаются, что Russian Dolls сломали им мозг и заодно все шаблоны: "Я думал, они женщины..."
Пятый сезон американского телешоу The Masked Singer (аналог нашего шоу "Маска") ознаменовался ярким событием. Два певца вышли на сцену в образах русских матрёшек. Они исполнили популярный хит Майкла Джексона, причём в конце у матрёшек, ко всеобщему удивлению, "прорезались" ноги.
Зрители США приняли номер на ура: многие отметили, что Russian Dolls обладают великолепным вокалом. Правда, из-за "гендерной принадлежности" костюмов крайне сложно угадать, кто же за ними скрывается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от The Masked Singer (@maskedsingerfox)
"Русские куклы поют очень хорошо, но это опять "смена пола" - я думал, они женщины, но..." - сомневается один из пользователей Twitter.
Жюри пока тоже не уверено, что знает, кто прячется в матрёшках. Однако большая часть меломанов полагает, что в куклах скрываются экс-участники популярной в 90-х группы Hanson.
"Совершенно точно, Исаак и Тейлор Хэнсон", - заявила одна из зрительниц. Впрочем, есть версия, что высокая матрёшка - певец Seal, а "короткая" - Aloe Blacc.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 08:25
Инфляция галопирует, полстраны в нищете. Полиция разгоняет протесты
12 марта 2021, 08:25
США попугали Россию бомбардировщиками. Посадка за Полярным кругом не удалась
12 марта 2021, 19:25
"Заплатим любые деньги!": Риелторы признались, куда бежали миллиардеры от пандемии и чем жертвовали
12 марта 2021, 06:35
Американцев озолотят за угнетённых предков. Правда, не всех и не сразу
13 марта 2021, 01:50
В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»
12 марта 2021, 20:15
Раздутая статистика: как в ЕС находят «российскую дезинформацию»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа пр...
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полици...
13 марта 2021, 03:40
В Госдуме ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым
13 марта 2021, 01:50
В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.