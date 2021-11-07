Русские лишили США иллюзий в Чёрном море. Депутат намекнул на "ответный визит"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не оставит без ответа американские провокации в Чёрном море, и при необходимости нанесёт "ответный визит".

Депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет заявил, что США следует не создавать напряжение с помощью своих кораблей в Чёрном море иначе они могут получить "ответный визит".

Ранее издание Defense News сообщало, что республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призывали главу США развернуть свое присутствие в Черном море и поддерживать Киев.

По словам Шеремета, такие действия не приведут ни к чему, кроме хаоса на Украине. Он высказал сожаление, назвав США агрессором, создающим провокации в отношении других государств.

"С Россией их номер не пройдет", - отмечает политик. Он подчеркнул, что ответные меры США получат.

Он отметил, что у России достаточно хорошая армия и флот, чтобы отбить желание у любого "бряцать оружием у наших границ". Иллюзии США о безнаказанности провокации в таком случае будут разбиты, заключает Шеремет.