Русские козни на дне морском

И все-таки у потенциального противника тоже можно кое-чему поучиться. Например, глубочайшему осознанию той непреложной истины, что лучший способ обороны — это наступление. Особенно на полях сражений информационной войны. Дня не проходит без того, чтобы западные «акробаты пера, гиены фарса и шакалы ротационных машин» не выдали на-гора очередную душераздирающую историю о немыслимом коварстве России, которая строит козни по всему миру. И даже на дне морском!





Не успели отгреметь пропагандистские залпы по делу об отравлении Скрипаля, как на подходе очередная оглушительная канонада. На этот раз всему миру предложено озаботиться российскими происками в Южной Атлантике, где, страшно сказать, уже не первый месяц курсирует океанографическое судно ВМФ РФ «Янтарь». Которое, согласно западной версии, неизвестно чем там занимается, но есть подозрения, что чем-то очень нехорошим.



«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на подводные кабели, которые связывают страны мира между собой» (во всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе).



«Будет ли Москва заниматься нарушением связи (то есть обрывом кабельных линий) или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу», — так трактует Associated Press переход российского корабля в Южную Атлантику. Источник.



Примечательно, что московское издание, ретранслировавшее очередную западную истерику, даже не стало вдаваться в оценку правдоподобности вышеуказанных обвинений и моментально вынесло их в свой заголовок, приняв как данность «импортную» версию об информационных войнах на дне океана.



Однако мы не будем спешить со столь безоговорочным доверием к домыслам потенциального супостата. Тем более такого, который хронически врет, не краснея, и у которого всегда и во всем виновата только Россия.



К тому же в данном случае есть определенные основания считать, что шумиха, поднятая западными СМИ вокруг деятельности «Янтаря» в Южной Атлантике, в действительности имеет совершенно другие, куда более серьезные причины. О сути которых Западу, однако, очень не хочется говорить вслух. Поэтому и придумывают там на ходу всё, что угодно, лишь бы скомпрометировать российскую экспедицию и добиться ее прекращения.



Откуда такая прыть? Напомню кое-какие факты. Особенно с учетом того, что в пространной перепечатке западных измышлений московским изданием места для них практически не нашлось.



Как известно, в ноябре прошлого года в Южной Атлантике бесследно исчезла аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» вместе со всем экипажем. Международная общественность, как водится, поначалу живо отреагировала на эту трагедию, а ведущие страны Запада немедленно отправили в район катастрофы свои поисковые силы. Россия также откликнулась, срочно отправила в Аргентину самолетами свои глубоководные аппараты, а затем перенаправила туда же корабль «Янтарь», выполнявший в это время задачу в другом районе Мирового океана.







Однако как только истек срок, в течение которого оставалась надежда спасти моряков, западные участники спасательной операции тут же объявили о завершении своей миссии и покинули район поиска. Остались на месте только корабли ВМС Аргентины и вскоре прибывший им на помощь «Янтарь».



Аргентинцы объявили, что будут искать субмарину, пока не найдут, потому что хотят установить причину ее гибели. Однако у ВМС этой страны практически нет глубоководной техники и они, соответственно, крайне ограничены в своих поисковых возможностях. Российские власти пошли навстречу Аргентине и согласились на продолжение миссии «Янтаря» в этом регионе.



Помимо гуманных мотивов и понимания необходимости укрепления дружественных отношений с одной из крупнейших держав Южной Америки, Москва, вероятно, руководствовалась и другими соображениями. Важнейшим из которых, несомненно, было желание максимально использовать возможности реальной глубоководной поисковой операции для приобретения экипажем российского судна, предназначенного в том числе для спасения экипажей подводных лодок, бесценного практического опыта. Особенно необходимого ВМФ РФ в связи с его возвращением в мировой океан.



Уже только этих причин более чем достаточно для полного исключения каких-либо других версий относительно мотивов российской экспедиции в Южную Атлантику.



Что же касается нынешних западных инсинуаций по поводу зловредного «Янтаря», который чуть ли не пытается перепилить все телефонные кабели на дне морском, то для совершения подобных диверсий совершенно не обязательно тащиться аж в окрестности Антарктиды, в это захолустье Мирового океана и мировой политики. Следует заниматься этим, например, в северной Атлантике, через которую проходит основная масса всех стратегических подводных линий связи между Северной Америкой и Европой. И если взять за основу западную версию, то командиру «Янтаря» впору объявить выговор за нецелевое использование вверенной техники и напрасный расход моторесурса.



Думаю, однако, что западным «начальникам паники» нет никакого дела до износа российского оборудования и даже до сохранности южно-атлантических кабелей связи. В то же время есть определенные основания полагать, что причины их озабоченности «чрезмерно затянувшейся» миссией «Янтаря» имеют самое прямое отношение к судьбе пропавшей аргентинской подлодки. Которую россияне вместе с аргентинцами явно договорились искать до победного конца.



А это значит, что когда лодку найдут, то будет установлена и причина её гибели. Отвечает ли такое развитие событий интересам Запада? Не факт! Иначе почему корабли и самолеты ВМС США и Великобритании покинули район поиска немедленно после завершения спасательной части операции, даже не попытавшись выяснить причину катастрофы? Англосаксы настолько нелюбопытны? Или они просто знают, почему именно «Сан Хуан» пошел ко дну, но при этом категорически не желают, чтобы об этом знал кто-то еще?



Основания для подобных подозрений существуют. Вот одно из таких свидетельств:



«Джессика Медина (Jessica Medina), брат которой Роберто Даниэль Медина (Roberto Daniel Medina) служил на борту потерянной подлодки, в эксклюзивном интервью газете La Gaceta рассказала, что за несколько дней до официальной потери связи с подводной лодкой через приложение WhatsApp Джессика Медина получила сообщение от брата: «Это было странное сообщение, в котором он сказал нам, что их лодку ищут британский вертолет и чилийский военный корабль. К сожалению, разговор прервался. И это было последнее сообщение» В более ранних сообщениях брат рассказывал Джессике, что они плавают рядом с Фолклендскими островами, из-за которых между Британией и Аргентиной была война. Это, в частности, объясняет преследование подлодки британским вертолетом. Так же Джессика Медина добавила, что многие другие семьи пропавших членов экипажа также получали сообщения от близких о том, что в момент последнего контакта лодка убегала от британского вертолета. На вопрос "Почему она не сказала об этом раньше?" девушка честно ответила, что боялась, как боятся что-то сказать и другие семьи. Тем не менее, она решила подать им всем пример, поскольку знает, что она такая не единственная, кто боится и знает».



Примечательно и то, что инцидент с чрезмерно откровенной девушкой моментально замяли, назвав её сообщение «диким и совершенно неверным». А британское адмиралтейство, которое вроде бы совершенно ни при чем, тут же оповестило мир, что «претензии девушки совершенно не соответствуют действительности».



Но, пожалуй, самое пикантное заключается в том, что вся королевская рать западной пропаганды, которая проявляет чудеса изобретательности и настойчивости, когда речь идет о составе «российского газа «Новичок» или о «допинговой диете» российских же спортсменов, в этом случае дружно сделала вид, что их здесь не стояло. Вы можете поверить, что несметные легионы западных борзописцев настолько нелюбопытны? Я знаю только один случай, когда они такими становятся: если им прямо приказали заткнуться и не лезть куда не следует.



Но то, что они не лезут, как раз и указывает на то, что в истории с гибелью «Сан Хуана» роль Запада может оказаться далеко не последней. Тем более что мотивов у англосаксов хоть отбавляй. После приснопамятной Фолклендской войны они сделали всё, чтобы превратить Аргентину в вечного изгоя. И с тех пор не упускают ни одного случая, чтобы ей об этом напомнить. Возможно, именно такой случай и представился им в ноябре прошлого года.



Внезапная истерика западной прессы по поводу пребывания в Южной Атлантике российского исследовательского корабля «Янтарь» может иметь прямую связь с продолжающимися поисками пропавшей аргентинской подлодки. На этот раз всему миру предложено озаботиться российскими происками в Южной Атлантике, где, страшно сказать, уже не первый месяц курсирует океанографическое судно ВМФ РФ «Янтарь». Которое, согласно западной версии, неизвестно чем там занимается, но есть подозрения, что чем-то очень нехорошим.«Русские корабли циркулируют вокруг подводных коммуникационных кабелей, заставляя США и его союзников волноваться, что Кремль может снимать информацию с линий связи, проложенных в океанских глубинах и открывая тем самым новые раунды ведения информационной войны между Востоком и Западом. Наши противники могут быть нацелены на подводные кабели, которые связывают страны мира между собой» (во всяком случае, так утверждается в некоторых СМИ на Западе).«Будет ли Москва заниматься нарушением связи (то есть обрывом кабельных линий) или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу», — так трактует Associated Press переход российского корабля в Южную Атлантику. Источник.Примечательно, что московское издание, ретранслировавшее очередную западную истерику, даже не стало вдаваться в оценку правдоподобности вышеуказанных обвинений и моментально вынесло их в свой заголовок, приняв как данность «импортную» версию об информационных войнах на дне океана.Однако мы не будем спешить со столь безоговорочным доверием к домыслам потенциального супостата. Тем более такого, который хронически врет, не краснея, и у которого всегда и во всем виновата только Россия.К тому же в данном случае есть определенные основания считать, что шумиха, поднятая западными СМИ вокруг деятельности «Янтаря» в Южной Атлантике, в действительности имеет совершенно другие, куда более серьезные причины. О сути которых Западу, однако, очень не хочется говорить вслух. Поэтому и придумывают там на ходу всё, что угодно, лишь бы скомпрометировать российскую экспедицию и добиться ее прекращения.Откуда такая прыть? Напомню кое-какие факты. Особенно с учетом того, что в пространной перепечатке западных измышлений московским изданием места для них практически не нашлось.Как известно, в ноябре прошлого года в Южной Атлантике бесследно исчезла аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» вместе со всем экипажем. Международная общественность, как водится, поначалу живо отреагировала на эту трагедию, а ведущие страны Запада немедленно отправили в район катастрофы свои поисковые силы. Россия также откликнулась, срочно отправила в Аргентину самолетами свои глубоководные аппараты, а затем перенаправила туда же корабль «Янтарь», выполнявший в это время задачу в другом районе Мирового океана.Однако как только истек срок, в течение которого оставалась надежда спасти моряков, западные участники спасательной операции тут же объявили о завершении своей миссии и покинули район поиска. Остались на месте только корабли ВМС Аргентины и вскоре прибывший им на помощь «Янтарь».Аргентинцы объявили, что будут искать субмарину, пока не найдут, потому что хотят установить причину ее гибели. Однако у ВМС этой страны практически нет глубоководной техники и они, соответственно, крайне ограничены в своих поисковых возможностях. Российские власти пошли навстречу Аргентине и согласились на продолжение миссии «Янтаря» в этом регионе.Помимо гуманных мотивов и понимания необходимости укрепления дружественных отношений с одной из крупнейших держав Южной Америки, Москва, вероятно, руководствовалась и другими соображениями. Важнейшим из которых, несомненно, было желание максимально использовать возможности реальной глубоководной поисковой операции для приобретения экипажем российского судна, предназначенного в том числе для спасения экипажей подводных лодок, бесценного практического опыта. Особенно необходимого ВМФ РФ в связи с его возвращением в мировой океан.Уже только этих причин более чем достаточно для полного исключения каких-либо других версий относительно мотивов российской экспедиции в Южную Атлантику.Что же касается нынешних западных инсинуаций по поводу зловредного «Янтаря», который чуть ли не пытается перепилить все телефонные кабели на дне морском, то для совершения подобных диверсий совершенно не обязательно тащиться аж в окрестности Антарктиды, в это захолустье Мирового океана и мировой политики. Следует заниматься этим, например, в северной Атлантике, через которую проходит основная масса всех стратегических подводных линий связи между Северной Америкой и Европой. И если взять за основу западную версию, то командиру «Янтаря» впору объявить выговор за нецелевое использование вверенной техники и напрасный расход моторесурса.Думаю, однако, что западным «начальникам паники» нет никакого дела до износа российского оборудования и даже до сохранности южно-атлантических кабелей связи. В то же время есть определенные основания полагать, что причины их озабоченности «чрезмерно затянувшейся» миссией «Янтаря» имеют самое прямое отношение к судьбе пропавшей аргентинской подлодки. Которую россияне вместе с аргентинцами явно договорились искать до победного конца.А это значит, что когда лодку найдут, то будет установлена и причина её гибели. Отвечает ли такое развитие событий интересам Запада? Не факт! Иначе почему корабли и самолеты ВМС США и Великобритании покинули район поиска немедленно после завершения спасательной части операции, даже не попытавшись выяснить причину катастрофы? Англосаксы настолько нелюбопытны? Или они просто знают, почему именно «Сан Хуан» пошел ко дну, но при этом категорически не желают, чтобы об этом знал кто-то еще?Основания для подобных подозрений существуют. Вот одно из таких свидетельств:Примечательно и то, что инцидент с чрезмерно откровенной девушкой моментально замяли, назвав её сообщение «диким и совершенно неверным». А британское адмиралтейство, которое вроде бы совершенно ни при чем, тут же оповестило мир, что «претензии девушки совершенно не соответствуют действительности».Но, пожалуй, самое пикантное заключается в том, что вся королевская рать западной пропаганды, которая проявляет чудеса изобретательности и настойчивости, когда речь идет о составе «российского газа «Новичок» или о «допинговой диете» российских же спортсменов, в этом случае дружно сделала вид, что их здесь не стояло. Вы можете поверить, что несметные легионы западных борзописцев настолько нелюбопытны? Я знаю только один случай, когда они такими становятся: если им прямо приказали заткнуться и не лезть куда не следует.

Но то, что они не лезут, как раз и указывает на то, что в истории с гибелью «Сан Хуана» роль Запада может оказаться далеко не последней. Тем более что мотивов у англосаксов хоть отбавляй. После приснопамятной Фолклендской войны они сделали всё, чтобы превратить Аргентину в вечного изгоя. И с тех пор не упускают ни одного случая, чтобы ей об этом напомнить. Возможно, именно такой случай и представился им в ноябре прошлого года.

И если бы не российский «Янтарь», концы этой мрачной истории были бы надежно спрятаны в воду. Возможно, что именно по этой причине и возникла у кое-кого срочная надобность его оттуда убрать.

Автор: Юрий Селиванов

