Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане

Венесуэла готова расширить военное сотрудничество с Россией, заявил посол в Каракасе. По его словам, русские корабли вполне могут появиться под боком у США.

С таким заявлением в субботу выступил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, отвечая на вопрос Владимира Соловьёва в ходе YouTube-шоу "Соловьёв LIVE ".

Венесуэльские чиновники сами предложили сотрудничество, после того как замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключает развёртывания военных сил на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с США и НАТО.

После слов Сергея Рябкова мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной поддержке, поскольку они прошли всё это и проходят вместе с нами,

- отметил посол.

Сергей Мелик-Багдасаров пояснил, что в Венесуэле очень развита сеть портов. Там есть глубоководные, гражданские, военно-морские порты. Так что если страны договорятся, то в этом регионе могут появиться русские корабли.

Напомним, Москва ранее передала НАТО и США список требований в сфере безопасности. Главное из них - это получение юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. В частности, среди стран - членов альянса никогда не должны оказаться Грузия и Украина. Однако переговоры закончились ничем. Запад отказался предоставлять гарантии безопасности России. В Москве сразу предупредили, что отказ приведёт к ответным мерам военно-технического характера.