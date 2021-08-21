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Русские корабли обошлись без помощи Испании

21 августа 2021, 07:35  •  431 • В мире
В посольстве России в Мадриде опровергли заявления испанской стороны, будто не предоставили информацию о проходе кораблей.
Два корабля России обошлись без помощи Испании. Инцидент, в котором считывается трусость Испании перед НАТО и нежелание идти на контакт с Москвой, произошёл в связи с заходом в порт Сеута. Как оказалось, Испания отказалась восстановить традицию заходов в её порт. МИД страны не разрешил посещение этого города-автономии, являющегося испанским анклавом на африканском берегу.
Со своей стороны наши военные запрашивали остановку в порту с 18 по 20 августа для экипажей большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксира "Алтай". Но испанские военные перенаправили запрос в МИД, а тот потребовал дополнительных разъяснений по маршруту наших судов.
В местной прессе связали эту бюрократию с тем, что Испания не хочет конфликтов с союзниками по НАТО. В итоге, передаёт газета El Pais, дополнительные сведения от Москвы по судам не были получены, поэтому заход в порт Сеута был запрещён.
Однако, как оказалось, испанцы лукавили: информация о судах была им направлена. Как заявили в посольстве России в Мадриде, всё было передано оперативно и оснований для отказа не было.
Впрочем, несмотря на такую неблагонадёжность со стороны Испании, русские моряки справились.
Северный флот для поддержки своих кораблей, которые находятся в море Альборан на якорной стоянке, направил танкер "Академик Пашин". 19 августа он прибыл им на выручку, передаёт EADaily.

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