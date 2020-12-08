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Русские корабли измотали королевский флот одним своим присутствием. Адмирал пожаловался

08 декабря 2020, 05:55  •  25 • В мире
ВМС Великобритании заявили о том, что их военные корабли заметили рост активности России вблизи территориальных вод Соединённого Королевства. Судя по жалобе британского адмирала на большое количество наших судов, русские корабли измотали королевский флот уже одним своим присутствием.
Последние две недели, судя по сообщению на официальном сайте ВМС Великобритании, британские моряки не сводили глаз с российских кораблей. Наши же, в свою очередь, изрядно измотали Британский королевский флот буквально одним своим присутствием вблизи территориальных вод Соединённого Королевства. Приглядывали аж в восемь судов!
"За каждым движением русских - надводной подводной лодкой, эсминцем, корветом, сторожевым кораблём и их вспомогательными буксирами и судами снабжения - внимательно наблюдали восемь кораблей RN от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии", - говорится в сообщении британских ВМС.
Не удержался от жалоб на якобы рост активности России вблизи королевских вод и первый морской лорд адмирал Тони Радакин. В наших кораблях британскому офицеру привиделась угроза.
"Даже несмотря на давление со стороны COVID, мы оперативно реагируем на угрозы как в домашних условиях, так и во всём мире, - заявил адмирал. - Несмотря на рост активности России как на поверхности, так и под водой, мы всегда готовы ответить".
К слову, британским морякам пришлось даже в непогоду следить за российскими кораблями. По словам командующего Филиппа Харпера, "в очень сложных условиях, вызванных плохой погодой, HMS Severn и несколько других британских и союзных кораблей потратили 20 дней на то, чтобы российские транзитные военные корабли оставались под нашим пристальным вниманием".

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