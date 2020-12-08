Русские корабли измотали королевский флот одним своим присутствием. Адмирал пожаловался

Последние две недели, судя по сообщению на официальном сайте ВМС Великобритании, британские моряки не сводили глаз с российских кораблей. Наши же, в свою очередь, изрядно измотали Британский королевский флот буквально одним своим присутствием вблизи территориальных вод Соединённого Королевства. Приглядывали аж в восемь судов!

"За каждым движением русских - надводной подводной лодкой, эсминцем, корветом, сторожевым кораблём и их вспомогательными буксирами и судами снабжения - внимательно наблюдали восемь кораблей RN от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии", - говорится в сообщении британских ВМС.

Не удержался от жалоб на якобы рост активности России вблизи королевских вод и первый морской лорд адмирал Тони Радакин. В наших кораблях британскому офицеру привиделась угроза.

"Даже несмотря на давление со стороны COVID, мы оперативно реагируем на угрозы как в домашних условиях, так и во всём мире, - заявил адмирал. - Несмотря на рост активности России как на поверхности, так и под водой, мы всегда готовы ответить".

К слову, британским морякам пришлось даже в непогоду следить за российскими кораблями. По словам командующего Филиппа Харпера, "в очень сложных условиях, вызванных плохой погодой, HMS Severn и несколько других британских и союзных кораблей потратили 20 дней на то, чтобы российские транзитные военные корабли оставались под нашим пристальным вниманием".